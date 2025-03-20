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«Верните меня в строй»

Подсудимый командарм Попов обратился к президенту

Как стало известно «Ъ», бывший командующий 58-й гвардейской армией Иван Попов, уголовное дело которого сейчас рассматривается в военном суде, обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Генерал-майор отмечает, что был «верным солдатом», для которого «армия — весь смысл жизни», а сейчас попал в сложную ситуацию. Военачальник просит президента разобраться в ней и вернуть его в строй.

Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов (слева) во время заседания суда, 15 июля 2024 года

Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов (слева) во время заседания суда, 15 июля 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов (слева) во время заседания суда, 15 июля 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Обращаясь к верховному главнокомандующему, генерал Попов отмечает, что всю свою жизнь посвятил «благороднейшему делу» — служению отечеству. С юношеских лет, по его словам, он «честно и достойно служил в российской армии», выполняя все приказы и задачи, которые перед ним ставились.

При этом «нравственным ориентиром и образцом для подражания», по словам бывшего командарма, для него являлся Владимир Путин.

На его примере «я окончательно понял, что значат легендарные слова: "холодный ум, горячее сердце и чистые руки"». Сутью жизни самого генерала, отмечается в письме, «были слова великой песни: "Забота у нас такая, работа наша простая. Жила бы страна родная, и нету других забот"».

Чем известен генерал Иван Попов

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Сейчас, отмечает генерал, он попал в сложную жизненную ситуацию и перестал понимать, что происходит вокруг него. «Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановки в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ»,— пишет военачальник. Он просит своего «самого главного командира» разобраться в данной ситуации и вернуть его в строй.

«Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага»,— отмечает Иван Попов.

Из вооруженных сил, в которых он прослужил больше 30 лет, Иван Попов был уволен в конце прошлого года. Произошло это во время рассмотрения Тамбовским гарнизонным военным судом уголовного дела генерала, по материалам которого он обвиняется в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, переданных военным администрацией Запорожской области. В том году армия под командованием генерала Попова успешно отразила контрнаступление ВСУ.

Защита считает незаконными основания для изменения меры пресечения генерал Попову

28 февраля этого года, удовлетворив ходатайство прокурора, военный суд изменил меру пресечения генералу с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Поводом для этого стали якобы допущенные подсудимым нарушения. Сам он категорически отрицает причастность к каким бы то ни было преступлениям, а арест обжаловал как незаконный и необоснованный. По закону обвиняемый на любой стадии уголовного преследования может ходатайствовать о заключении с ним контракта на участие в боевых действиях. В этом случае его дело приостанавливается, а при получении фигурантом госнаграды прекращается.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев

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