«Верните меня в строй»

Как стало известно «Ъ», бывший командующий 58-й гвардейской армией Иван Попов, уголовное дело которого сейчас рассматривается в военном суде, обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Генерал-майор отмечает, что был «верным солдатом», для которого «армия — весь смысл жизни», а сейчас попал в сложную ситуацию. Военачальник просит президента разобраться в ней и вернуть его в строй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов (слева) во время заседания суда, 15 июля 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов (слева) во время заседания суда, 15 июля 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Обращаясь к верховному главнокомандующему, генерал Попов отмечает, что всю свою жизнь посвятил «благороднейшему делу» — служению отечеству. С юношеских лет, по его словам, он «честно и достойно служил в российской армии», выполняя все приказы и задачи, которые перед ним ставились.

При этом «нравственным ориентиром и образцом для подражания», по словам бывшего командарма, для него являлся Владимир Путин.

На его примере «я окончательно понял, что значат легендарные слова: "холодный ум, горячее сердце и чистые руки"». Сутью жизни самого генерала, отмечается в письме, «были слова великой песни: "Забота у нас такая, работа наша простая. Жила бы страна родная, и нету других забот"».

Сейчас, отмечает генерал, он попал в сложную жизненную ситуацию и перестал понимать, что происходит вокруг него. «Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановки в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ»,— пишет военачальник. Он просит своего «самого главного командира» разобраться в данной ситуации и вернуть его в строй.

«Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага»,— отмечает Иван Попов.

Из вооруженных сил, в которых он прослужил больше 30 лет, Иван Попов был уволен в конце прошлого года. Произошло это во время рассмотрения Тамбовским гарнизонным военным судом уголовного дела генерала, по материалам которого он обвиняется в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, переданных военным администрацией Запорожской области. В том году армия под командованием генерала Попова успешно отразила контрнаступление ВСУ.

28 февраля этого года, удовлетворив ходатайство прокурора, военный суд изменил меру пресечения генералу с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Поводом для этого стали якобы допущенные подсудимым нарушения. Сам он категорически отрицает причастность к каким бы то ни было преступлениям, а арест обжаловал как незаконный и необоснованный. По закону обвиняемый на любой стадии уголовного преследования может ходатайствовать о заключении с ним контракта на участие в боевых действиях. В этом случае его дело приостанавливается, а при получении фигурантом госнаграды прекращается.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев