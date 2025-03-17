Михаилу Саакашвили добавили срок

Городской суд Тбилиси добавил к сроку тюремного заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще четыре с половиной года. Экс-глава государства был признан виновным в незаконном пересечении границы при возращении на родину в 2021 году. Таким образом, теперь бывший президент рискует остаться в заключении до 1 апреля 2034 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания по делу о разгоне антиправительственных демонстраций, 27 октября 2023 года

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / File Photo / Reuters Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания по делу о разгоне антиправительственных демонстраций, 27 октября 2023 года

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / File Photo / Reuters

Объявляя приговор Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии, судья Михаил Джинджолия пояснил: он решил воспользоваться статьей 59 уголовно-процессуального кодекса страны, дающей суду право «в крайних и чрезвычайных обстоятельствах» суммировать сроки тюремного заключения по разным уголовным делам вместо поглощения меньшего срока большим.

Михаил Джинджолия сказал, что, во-первых, приговаривает Саакашвили по статье 344 (незаконный переход государственной границы) к четырем с половиной годам лишения свободы. Речь идет о событиях сентября 2021 года, когда Саакашвили тайно вернулся с Украины на родину, спрятавшись в грузовом контейнере с молочными продуктами, и был арестован через несколько дней.

Во-вторых, судья уменьшил до восьми лет девятилетний срок заключения за растрату госсредств, к которому экс-президент был приговорен всего несколько дней назад. И в-третьих, суммировал сроки и в общей сложности приговорил его к двенадцати с половиной годам тюрьмы. То есть третий президент страны, арестованный 1 октября 2021 года, сможет выйти на свободу лишь к 1 апреля 2034-го.

Позднее прокуратура пояснила, что суд использовал норму о суммировании сроков наказания, поскольку «счел Саакашвили опасным рецидивистом, уже приговоренным по трем другим уголовным делам».

В понедельник в ходе прямого включения на другом судебном процессе Михаил Саакашвили пообещал сторонникам «бороться до конца» и предупредил нынешние власти Грузии, что мертвым «будет для них не менее опасен, чем живым».

Однопартийцы экс-президента уже не надеются на скорое освобождение своего лидера. Как сказал “Ъ” генсек «Единого национального движения» Петре Цискаришвили, «теневой правитель Грузии, русский олигарх (Бидзина.— “Ъ”) Иванишвили этим приговором дает понять: пока он у власти, Михаилу Саакашвили свободы не видать».

Если Саакашвили действительно пробудет в заключении до 2034 года, то сразу после освобождения его будет ждать депортация, поскольку он потерял гражданство Грузии в 2015 году, когда был назначен главой Одесской обладминистрации и получил гражданство Украины.

Михаил Саакашвили покинул Грузию после истечения своих президентских полномочий в конце 2013 года. С тех пор против него грузинская прокуратура возбудила пять уголовных дел.

По обвинению в «незаконном помиловании» высокопоставленных полицейских, виновных в похищении и смерти банкира Сандро Гиргвлиани, бывшего главу государства в январе 2018 года приговорили к трем годам лишения свободы. В июне того же года экс-президент получил шесть лет тюрьмы за организацию избиения бойцами части спецназначения МВД оппозиционера Валерия Гелашвили. Но по решению суда больший срок поглотил меньший. В свою очередь, девятилетний срок по делу о растрате из госбюджета в личных целях 9 млн лари (около $3,2 млн.) «покрыл» все предыдущие сроки. Через несколько дней будет объявлен приговор по пятому делу — о погроме в оппозиционной телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007 года.

Отметим, что власти Грузии явно беспокоятся по поводу здоровья третьего президента, опасаясь негативной реакции как внутри страны, так и на Западе. Поэтому Саакашвили содержится в щадящих условиях: с мая 2022 года он находится не в тюрьме, а в трехкомнатной палате элитной тбилисской клиники Vivamedi, где его почти ежедневно посещают члены семьи и адвокаты. Именно благодаря этому Михаил Саакашвили имеет возможность публиковать в соцсетях воззвания к участникам акций протеста и призывы «покончить с изменниками родины».

Георгий Двали, Тбилиси