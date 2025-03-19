Александр Невзоров и его жена внесены в перечень экстремистов и террористов

Журналист Александр Невзоров (объявлен иноагентом) и его супруга Лидия включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга как объединение, следует из информации на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В начале июля 2024 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал супругов экстремистским объединением. На этом основании суд обратил в доход государства три земельных участка, здание на участке, жилой дом, автомобиль Hyundai и 25% долей уставного капитала компании ООО «Питер-техпроект — новые ресурсы».

В России господин Невзоров (иноагент) заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Журналист стал одним из первых обвиняемых по этой статье. Поводом для возбуждения дела стал его пoст в соцсетях о боевых действиях на Украине. В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предоставил супругам украинское гражданство.

Полина Мотызлевская