Стамбул снимают с выборов

Главный политический оппонент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, был задержан в среду, 19 марта, по обвинению в коррупции и сотрудничестве с террористами. Это произошло за несколько дней до праймериз оппозиционной Республиканской народной партии, которая, как ожидалось, должна была выдвинуть господина Имамоглу своим кандидатом на президентские выборы 2028 года. Как объяснил “Ъ” источник, близкий к администрации турецкого главы государства, цель властей не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Фото: Dilara Senkaya / File Photo / Reuters Мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Фото: Dilara Senkaya / File Photo / Reuters

Турецкая полиция задержала Экрема Имамоглу в его собственном доме утром в среду, 19 марта. Стамбульский градоначальник успел записать видеообращение, которое было размещено на его странице в соцсети X. «С грустью сообщаю, что горстка людей, пытающихся украсть народную волю, послала ко мне дорогую полицию и силы безопасности,— заявил господин Имамоглу.— Мы столкнулись с великой тиранией. Но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся».

В этот день одновременно со стамбульским мэром правоохранители задержали около сотни подозреваемых в нелояльности, в числе которых чиновники мэрии и журналисты.

Прокуратура сообщила, что открыла расследование по нескольким делам. Один из эпизодов, по которому проходит господин Имамоглу, касается коррупции в мэрии. Он обвиняется в махинациях с государственными тендерами, управлении преступной организацией, взяточничестве и вымогательстве.

Другой эпизод связан с прошедшими 31 марта 2024 муниципальными выборами, по итогам которых господин Имамоглу удержал власть в Стамбуле. Следователи считают, что в преддверии голосования стамбульский мэр и его однопартийцы заключили тайную сделку с Рабочей партией Курдистана (РПК) — леворадикальной организацией, считающейся террористической и запрещенной в Турции. По этой версии, сторонники РПК якобы помогли господину Имамоглу мобилизовать электорат и выиграть гонку.

Турецкая валюта нервно отреагировала на новый раунд разборок с оппозицией. Утром 19 марта стоимость лиры упала более чем на 10% по отношению к основным мировым валютам. Фондовый рынок Турции рухнул почти на 7%.

Власти приняли меры предосторожности, чтобы ограничить ответные действия сторонников господина Имамоглу. Управление губернатора провинции Стамбул на несколько дней запретило любые митинги на территории провинции, а также сообщило о закрытии ряда центральных станций метро и дорожных магистралей. Доступ к социальным сетям в Турции также был ограничен.

Председатель Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель экстренно прибыл в Стамбул и посетил супругу стамбульского мэра Дилек Имамоглу. Оппозиционный лидер при этом заявил, что меры давления — это «переворот против будущего президента». «Экрем боролся за всех. Теперь вместе с нацией мы будем бороться за Экрема»,— заверил он жену политика.

Задержание господина Имамоглу произошло за несколько дней до праймериз РНП, по итогам которых, как ожидалось, партия назначит стамбульского мэра своим кандидатом в президенты. На днях власти уже предприняли попытку создать условия для дисквалификации господина Имамоглу. Так, Стамбульский университет объявил об отзыве у Имамоглу диплома о высшем образовании, лишив его возможности баллотироваться. Генпрокуратура утверждала, что господин Имамоглу в 1990 году перевелся из Американского университета Гирне (GAU) на Северном Кипре в Стамбульский университет с процессуальными нарушениями. Однако сам господин Имамоглу называл расследование политически мотивированным.

Опросы говорят, что стамбульский градоначальник мог бы составить опасную конкуренцию господину Эрдогану на президентских выборах 2028 года.

При этом многие турецкие аналитики обращают внимание на сходства между действующим главой государства и популярным оппозиционером, считая, что последний во многом напоминает господина Эрдогана в молодости. Теперь, у двух соперников появилась еще и сходная черта в биографии. В 1999 году, находясь на посту мэра Стамбула, господин Эрдоган был приговорен к десятимесячному тюремному сроку и получил запрет на политическую деятельность. Поводом стали обвинения в подстрекательстве к религиозной ненависти.

С момента первой победы на выборах мэра в 2019 году господин Имамоглу столкнулся с бесконечной чередой юридических разбирательств, включавших обвинения в должностных преступлениях, мошенничестве, взяточничестве и угрозах должностным лицам.

Как обратил внимание “Ъ” источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, новые судебные проверки в отношении господина Имамоглу или членов его ближайшего окружения начинались, как по графику, каждый понедельник. По словам источника, арест господина Имамоглу — это не только ставка власти на лишение его президентских перспектив, но и попытка «зачистить поле для возвращения Стамбула под контроль Партии справедливости и развития», то есть де-факто под управление Давута Гюля — губернатора провинции Стамбул.

Выбор времени для задержания стамбульского градоначальника связан с подготовкой визита турецкого лидера в США, полагает источник “Ъ”. «После поездки арест Имамоглу мог бы смотреться крайне двусмысленно. А так президент демонстрирует уверенность в своих действиях. Тем более хозяин Белого дома тоже активно занимается перекройкой существующей, далеко не идеальной политической системы Америки»,— пояснил собеседник “Ъ”.

О готовящемся визите господина Эрдогана в Вашингтон недавно проинформировало агентство Bloomberg. По словам его источников, турецкий лидер рассчитывает, что уже в конце апреля президент США Дональд Трамп примет его в Белом доме. Как рассказывают собеседники агентства, эти переговоры господин Эрдоган рассматривает как важный момент в укреплении международных позиций Турции. А значит, и в укреплении собственной власти.

Нил Кербелов