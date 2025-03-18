Немецкую оборону переводят на безлимитный тариф

Во вторник, 18 марта, немецкий Бундестаг принял историческое решение о внесении поправок в конституцию, позволяющих снять ограничения на оборонные расходы. Ради выхода на соглашение будущему канцлеру Фридриху Мерцу пришлось пойти на серьезные уступки «Зеленым»: помимо реформирования фискальной системы депутаты согласились выделить €500 млрд не только на инфраструктуру, но и на борьбу с изменением климата. Суммарно объем кредитов может достигнуть €1 трлн. Теперь изменения 21 марта должен одобрить Бундесрат, хотя соотношение сил в верхней палате немецкого парламента позволяет предположить, что проблем с этим не возникнет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в немецком Бундестаге

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в немецком Бундестаге

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Поправки в основной закон (конституцию) Германии стали предметом ожесточенных споров сразу же после того, как были представлены будущим канцлером и лидером христианских демократов Фридрихом Мерцем в начале марта. Совместная инициатива христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) с потенциальным партнером по коалиции в лице социал-демократов (СДПГ) прежде всего предусматривала ослабление так называемого долгового тормоза. Этот механизм, закрепленный в конституции страны, не позволяет увеличивать размер госдолга сверх установленного ограничения в 0,35% ВВП. Между тем предложенная реформа предлагала выдать своего рода «безлимит» на любые оборонные расходы, превышающие 1% ВВП Германии. Еще €500 млрд кредитных средств политики хотели поместить в специальный фонд для модернизации инфраструктуры сроком на десять лет. При этом продвинуть свою инициативу блок ХДС/ХСС и СДПГ решил через уходящий вскоре состав парламента: на фоне усиления позиций в парламенте еще не приступившего к своим полномочиям нового созыва крайне правой «Альтернативы для Германии» (АдГ), выступившей против этой затеи, заручиться необходимым большинством в две трети голосов Мерц мог только так.

Такая тактика вызвала критику со стороны всех политических сил, впрочем, как и само решение взять кредит, превышающий годовой бюджет Германии.

Господина Мерца обвинили в обмане избирателей и отходе от своих предвыборных обещаний. Инициативу встретили в штыки и в партии «Зеленых», на голоса которых ХДС/ХСС и СДПГ возлагали большие надежды. Убедить их поддержать поправки помогли €100 млрд, которые перенаправят с инфраструктурных проектов на защиту климата (ранее господин Мерц соглашался только на €50 млрд), а также расширение термина «расходы на оборону». В новой редакции поправок к конституции правила «долгового тормоза» будут изменены в том числе для расходов на гражданскую оборону, разведдеятельность и кибербезопасность. Кроме того, средства из спецфонда будут направлены на финансирование дополнительных проектов, а не уже одобренных. Общий объем заимствований может составить порядка триллиона евро.

После достижения соглашения между тремя политическими силами 13 марта итоги голосования в Бундестаге казались предрешенными. На троих инициатива получила поддержку не просто двух третей депутатов, но и имела «запас» в 31 голос (всего у ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» 520 мест из 733 мест в Бундестаге). Тем не менее в рядах трех фракций, включая христианских демократов, были сомневающиеся. Из-за этого накануне спецсессии Бундестага все партии обзвонили своих депутатов, чтобы удостовериться, что инициативе обеспечен успех. Более того, было решено провести тестовое голосование, результат которого устроил все стороны.

Эти усилия себя оправдали. Поправки были одобрены 513 депутатами, против проголосовали 207. Воздержавшихся не было, но 13 человек отсутствовали. Голосование проходило поименно посредством индивидуальных бюллетеней, что усиливало внутрипартийное давление, поскольку их обещали обнародовать публично.

Изменению конституции не помешали даже попытки АдГ и «Левых» исключить голосование из повестки Бундестага и вернуться к нему после 25 марта, когда к работе приступит парламент нового созыва. Это дало бы партиям шанс заблокировать поправки в нижней палате.

Обе партии даже подали жалобы в Конституционный суд ФРГ (причем «Альтернатива» сделала это дважды), но тот отклонил их требования, назвав голосование законным. АдГ даже предлагала «Левым» объединиться и инициировать роспуск парламента (в Бундестаге нового созыва они обладают необходимым числом в треть голосов), но те отказались.

Свою лепту, а точнее собственные поправки, попытались внести и свободные демократы (СвДП). Но их законопроект об увеличении размера финансирования спецфонда на модернизацию Бундесвера на €200 млрд ожидаемо провалился, набрав только 87 голосов «за». Крайне левая немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) и вовсе устроил акцию протеста: представители партии пришли в зал заседаний с плакатами «1914 как 2025: скажи НЕТ военным займам».

Впрочем, если критика поправок и лично господина Мерца была ожидаемой, то разнос от ситуативного союзника — «Зеленых» — стал некоторым сюрпризом.

Сопредседатель «Зеленых» Бритта Хассельманн обрушилась на господина Мерца с разгромной речью, заявив, что он «опорочил» ее коллег по пока еще правящей коалиции. По ее словам, все в Германии прекрасно знали об острой необходимости инвестиций, но вместо того чтобы поддержать усилия «Зеленых» и социал-демократов, христианские демократы придерживались риторики о необходимости роста доходов, а не расходов. Блок ХДС/ХСС был «совершенно опьянен» и действовал с высокомерием и популизмом, «которые вызывали тошноту», заметила госпожа Хассельманн. Впрочем, ее тирада быстро сменилась попытками оправдать свое решение поддержать инициативу господина Мерца.

Сам Фридрих Мерц представлял фискальную реформу с оборонительной позиции. «Такой долг может быть оправдан только в особых обстоятельствах и только при очень конкретных условиях»,— сказал он, указав на военные действия на Украине и необходимость обеспечить безопасность Европы. «Наши союзники по НАТО и ЕС смотрят на нас сегодня так же пристально, как и наши противники и враги нашего демократического и основанного на правилах порядка»,— резюмировал будущий канцлер. Министр обороны Германии, социал-демократ Борис Писториус продолжил мысль господина Мерца, призвав депутатов «не отрицать реальность» и заявив о необходимости «действовать быстро».

Теперь поправки к конституции осталось провести через Бундесрат (верхняя палата), заседание которого запланировано на пятницу, 21 марта. Для их одобрения необходимо набрать 46 из 69 голосов. Верхняя палата парламента формируется из членов правительств 16 федеральных земель Германии. У правительств, в которых состоят политики из ХДС, «Зеленых» и СДПГ, есть в общей сложности 41 место. И для победы им необходимы голоса ХСС и «Свободных избирателей» из Баварии. Последние изначально выступали категорически против увеличения госдолга, но за последние дни, как утверждается, достигли соглашения с премьер-министром Баварии и лидером ХСС Маркусом Зёдером. А значит, историческому изменению конституции быть.

Вероника Вишнякова