«Газпром» завершил 2024 год с убытком более 1 трлн рублей

Чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) по РСБУ составил 1,076 трлн руб. в 2024 году против прибыли 696 млрд руб. годом ранее, свидетельствуют данные отчетности. При этом выручка за отчетный период выросла на 11,3% — до 6,26 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании — ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года»,— пояснили «Ъ» в управлении информации компании.

Кроме того, валовая прибыль «Газпрома» в 2024 году достигла 1,44 трлн руб. (+13,6%). Убыток до уплаты налогов составил 976,56 млрд руб. против прибыли 784,59 млрд руб. в 2023-м.

Дебиторская задолженность компании за отчетный период составила 2,84 трлн руб. против 2,595 трлн руб. годом ранее. Кредиторская задолженность также выросла — до 1,474 трлн руб. с 1,324 трлн руб. на конец 2023 года.

Согласно отчетности от 30 сентября, первые девять месяцев 2024 года «Газпром» завершил с убытком 309,1 млрд руб. Выручка компании за этот же период выросла на 8% — до 4,27 трлн руб.

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