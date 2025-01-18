Сделка Израиля с «Хамасом» и визит Масуда Пезешкиана в Москву

Цифры недели

25 погибших, 12,3 тыс. сгоревших зданий, 16 тыс. га выгоревшей земли и $250 млрд экономического ущерба — таковы последствия лесных пожаров в Калифорнии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

2-е место — такую позицию заняла армия РФ в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower. Первое место заняли ВС США.

Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной ВСУ.

9 одномандатных округов может быть создано к выборам в Госдуму-2026 в 4 новых регионах.

135 случаев утечки баз данных зафиксировал Роскомнадзор в 2024 году.

За январь—ноябрь 2024 года в РФ продажи антидепрессантов в рознице выросли до 16,1 млн упаковок (на 16,8%) год к году.

Российские потребители потратили в 2024 году на онлайн-заказы почти на 25% больше, чем годом ранее.

Российский рынок смартфонов по итогам прошлого года сократился на 3–4% в физическом выражении и вырос на 5–7% в денежном.

Новые автомобили в РФ подорожали на 1,5–5% с начала года.

«Молдовагаз» признал исторический долг в $709 млн перед «Газпромом».

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получил 74,66% голосов во втором туре выборов.

На 6,7% сократилось количество сделок по слиянию и поглощению в 2024 году на мировом рынке.

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.

Россельхознадзор с 20 января запрещает ввоз в РФ продукции животноводства из ЕС из-за распространения ящура.

Впервые в истории Южной Кореи под арест был взят действующий президент Юн Сок Ёль.

Суд в Москве арестовал Батухана Точиева и Рамазана Падиева по обвинению в теракте, в результате которого погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник.

Офицер ПВО впервые был осужден за халатность, проявленную в ходе отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым.

Петушинский райсуд приговорил трех адвокатов оппозиционера Алексея Навального к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет по делу об участии в экстремистском сообществе.

Верховный суд РФ удовлетворил иск о ликвидации партии «Гражданская сила».

Цитаты недели

«Это самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века» (руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян о последствиях разлива мазута в Керченском проливе).

«За рубежом мы усилили НАТО. Украина по-прежнему свободна, и мы преуспели в противостоянии с Китаем» (президент США Джо Байден в прощальном телеобращении).

«Спокойно ждем, когда будут сигналы» (помощник президента РФ Юрий Ушаков о возможных переговорах с администрацией Дональда Трампа).

«Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений» (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан об ожиданиях после инаугурации Дональда Трампа).

Отставки и назначения

В Сенате США стартовал марафон по утверждению претендентов на ключевые посты в кабинете Дональда Трампа.

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев стал председателем совета директоров ФК «Крылья Советов».

Бывший глава банка «Открытие» Михаил Алексеев станет советником президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина. Он также возглавит совет директоров Почта-банка.

Новым директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова.

Музей истории ГУЛАГа возглавила Анна Трапкова. Она будет совмещать пост с должностью директора Музея Москвы.

Инициативы недели

$15 млрд — такой объем товарооборота запланировали достичь к 2030 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава правительства Вьетнама Фам Минь Чинь.

Израиль и палестинское движение «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Украина и Великобритания подписали соглашение о «столетнем партнерстве».

Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве.

Депутаты Госдумы обратились в СКР с просьбой проверить действия Анатолия Чубайса на наличие преступлений во время его работы на посту главы «Роснано».

Сделки недели

Компания «Пикалевская сода» приобрела крупное месторождение кварцевого песка, которое может стать источником сырья для выпуска прозрачной тары.

Proxima Capital Group (PCG) и бывший топ-менеджер СИБУРа стали совладельцами группы Unitile (одного из крупнейших в России производителей облицовочной плитки и керамогранита).

Активы третьего по объему российского производителя курятины холдинга «Приосколье» могут перейти структурам «Агрокомплекса» Александра Ткачева.