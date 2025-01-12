Действующий президент Хорватии Зоран Миланович объявил о победе на выборах

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получил 74,66% голосов во втором туре выборов после обработки данных с 99,48% избирательных участков. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). Его соперник, бывший министр образования Драган Приморац — 25,34%. Явка составила 44,16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Хорватии Зоран Миланович

Фото: Antonio Bronic / Reuters Президент Хорватии Зоран Миланович

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Господина Милановича поддержало 1 120 832 человека, пришедшие на избирательные участки, господина Примораца, которого поддерживает правящее «Хорватское демократическое содружество»,— 380 028 человек.

«Воспринимаю это как одобрение моей работы за последние пять лет, шаг доверия ко мне... Моя рука протянута (для сотрудничества.— "Ъ"), это моя обязанность», - заявил господин Миланович в избирательном штабе (цитата по «РИА Новости»).

В первом туре 29 декабря 2024 года он набрал 49,12%, Драган Приморац — 19,38%. Тогда явка составила 45,99%.

Зоран Миланович родился в 1966 году, окончил юрфак Загребского университета и Свободный университет в Брюсселе. В конце 1990-х годов он вступил в Социал-демократическую партию и с 2007 по 2020 год был ее председателем. В 2011–2016 годах господин Миланович возглавлял правительство Хорватии, которое вывело страну из рецессии. В январе 2020 года он был избран президентом страны.

О позиции Зорана Милановича по украинскому конфликту — в материале «Ъ».