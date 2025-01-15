Рынок M&A отступает, но не сдается

По итогам 2024 года общее количество корпоративных сделок по слиянию и поглощению (mergers and acquisitions, M&A) во всем мире сократилось на 6,7%, что отражает общую макроэкономическую и геополитическую неопределенность минувшего года, а также проблемы в экономике Китая. Тем не менее аналитики отмечают, что в ряде отраслей сделки M&A показали неожиданную сопротивляемость негативным факторам, что в наступившем году может стимулировать рост всего остального рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Международная исследовательская компания GlobalData подсчитала, что в 2024 году во всем мире было заключено в общей сложности 50 523 сделки по слияниям и/или поглощениям, включая сделки с участием фондов прямых инвестиций и венчурных фондов. Это на 6,7% меньше, чем годом ранее (54 141 сделка). Снижение активности на фоне общей макроэкономической и геополитической нестабильности было зафиксировано во всех основных сегментах рынка M&A. Сильнее всего замедлилась активность на рынке венчурных сделок (–17,2%). Сделок с участием фондом прямых инвестиций было совершено на 2,1% меньше, чем в 2023 году, а количество слияний и поглощений непосредственно между самими компаниями сократилось лишь на 0,4%. Такие данные позволили аналитикам GlobalData заявить, что «несмотря на общее снижение, некоторые сегменты показали сопротивляемость (негативным факторам.— “Ъ”), показав весьма специфическую природу мирового рынка корпоративных сделок».

Снижение активности на мировом рынке M&A наблюдалось весь прошлый год, поэтому итоги года не стали сюрпризом. За первые десять месяцев 2024 года количество сделок сократилось более чем на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В денежном выражении снижение составило 4,1%. Тогда эксперты объяснили замедление активности проблемами в экономике Китая и геополитической нестабильностью в ряде регионов мира.

Общий объем сделок в прошлом году больше всего сократился в Северной и Южной Америке (на 10,6% и 15,2% соответственно).

В Европе снижение оказалось менее выраженным — на 6,7%, на Ближнем Востоке и в Африке объем сделок сократился на 4,7%. Наибольшую сопротивляемость из всех регионов показал Азиатско-Тихоокеанский регион, где объем сделок M&A по итогам прошлого года сократился лишь на 1,4%.

Среди стран, где в прошлом году было показано наиболее существенное снижение объемов M&A, аналитики GlobalData упоминают Китай — на 20,8%, Канаду (15,3%), Францию (17,9%), Испанию (13%) и США (10%). В то же время в таких странах, как Индия (+13,7%), Япония (+30,2%), Австралия (+6,7%) и Южная Корея (+8,2%), в прошлом году был показан заметный рост.

Ведущий аналитик GlobalData Ауороджоти Бозе отмечает, что «хотя общие показатели деловой активности на рынке M&A в прошлом году снизились, ситуация остается очень разнонаправленной, а некоторые регионы и сегменты рынка показали хорошую динамику». Теперь эксперты надеются, что эти регионы и сегменты могут стать драйверами восстановления всего рынка M&A в наступившем 2025 году. Кроме того, многие экономисты считают, что вступление в должность президента США Дональда Трампа оживит корпоративную активность в США, а начавшийся цикл снижения учетных ставок ведущими ЦБ мира вызовет приток новых средств на рынки, что может стимулировать активность компаний и инвесторов.

Евгений Хвостик