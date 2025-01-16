В убийстве генерала обвинили хулигана и грабителя

Батухана Точиева и Рамазана Падиева, связанных с запрещенной на Северном Кавказе организацией, арестовали в четверг в Москве по обвинению в теракте. По данным ГСУ СКР, они арендовали комнату в хостеле в подмосковных Электроуглях, чтобы в ней после убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника прятался исполнитель преступления гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арестованный за теракт Батухан Точиев только отсидел за грабеж

Фото: Софья Сандурская / ТАСС Арестованный за теракт Батухан Точиев только отсидел за грабеж

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Батухана Точиева и Рамазана Падиева привезли в столицу из Томска. По данным “Ъ”, 31 декабря они были помещены под административные аресты на 15 суток решениями регионального суда. Согласно протоколам, составленным полицией, фигуранты, находясь в общественном месте, выражались «грубой нецензурной бранью, не обращая внимания на просьбы граждан прекратить свои хулиганские действия».

Вину в административных правонарушениях Точиев и Падиев не признали, но и давать пояснения в суде в ходе заседаний, проходивших по видеосвязи, не стали. После отбытия наказания Точиева и Падиева отправили в Москву, где они уже были задержаны сотрудниками ГСУ СКР.

Следователь предъявил им обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот взрывчатки и изготовление взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Между тем уже из самой фабулы обвинения следовало, что пока они причастны только к первому преступлению — теракту. По данным “Ъ”, следствие установило, что в ноябре 2024 года Точиеву, торговавшему подержанными мобильными телефонами на Савеловском рынке Москвы, позвонили из-за границы и, ссылаясь на знакомого, с которым он отбывал срок за грабеж (ст. 161 УК РФ), попросили помочь одному «азиату».

Отметим, что два года колонии общего режима Точиев получил по приговору Люблинского райсуда Москвы в декабре 2022 года. Тогда он, как следует из судебного решения, имеющегося в распоряжении “Ъ”, «оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах», заказал по интернету iPhone 12 Pro 256Gb золотого цвета, а затем, используя кулаки и перцовый газ, отнял мобильник у курьера в подъезде дома. Учитывая, что Точиев, которого установили и задержали по горячим следам, принес извинения потерпевшим и возместил ущерб, суд тогда не стал строго наказывать обвиняемого.

К тому же было учтено, что он вырос в многодетной (пять детей) семье, а поскольку отец рано умер, воспитывался одной матерью. Также отмечалось, что он вел общественно полезный образ жизни, имеет грамоты за успешную учебу и примерное поведение, неоднократно занимал призовые места, награжден кубками и грамотами за спортивные достижения.

В ноябре прошлого года, исполняя просьбу звонившего, Точиев обратился к своему товарищу Рамазану Падиеву, который нашел комнату, посуточно сдаваемую в подмосковных Электроуглях. Деньги на жилье перечислили Точиеву, а тот переводил их Падиеву. Последний, арендуя комнату для незнакомца, не поленился съездить в хостел, узнать условия проживания в нем и снять пару видеороликов. На них он зафиксировал обстановку внутри гостиницы и внешний вид здания. Поскольку клиент к ним обратился не сразу, Точиев и Падиев продолжили оплачивать аренду.

Как потом выяснило следствие, жилье предназначалось для гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова (Ахмаджон Курбонов), который все это время по заданию СБУ следил за начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игорем Кирилловым, готовя теракт против него.

17 декабря исполнитель дистанционно взорвал бомбу, установленную на электросамокате, убив генерала Кириллова и его помощника. В свою очередь, Точиев и Падиев передали Курбанову ключи от номера и видео, благодаря которому было проще найти хостел. По дороге туда террорист и был задержан. Теперь вместо обещанных украинской стороной $100 тыс. и вида на жительство в одной из стран Евросоюза ему грозит пожизненный срок в России.

Тем временем Точиев и Падиев, обеспечившие, по версии следствия, террориста местом, где бы он мог скрываться от розыска, бежали из Москвы, но вскоре силовики вычислили и их.

Вначале Басманный райсуд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Рамазана Падиева. Когда устанавливали его личность и род занятий, оказалось, что перед судом предстал работник ЧОПа, охранявший магазин «Перекресток» и проживающий в одном из его служебных помещений.

Следователь ГСУ СКР потребовал провести разбирательство в закрытом режиме, мотивировав это тем, что в противном случае могут быть разглашены материалы, содержащие тайну предварительного следствия.

Прежде чем процесс закрыли (обвиняемый против этого возражал), Падиев успел сказать: «Я непричастен». Очевидно, речь шла о вменяемых ему в вину преступлениях.

Заключая фигуранта под стражу до 17 февраля, судья отметила, что отказывает в избрании альтернативной меры пресечения. По такой же схеме буквально за полчаса в СИЗО был отправлен и Батухан Точиев, который не возражал против разбирательства за закрытыми дверями.

Следствие продолжает устанавливать других причастных к теракту против генерала Кириллова, а в обвинении Падиева и Точиева может появиться участие в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Дело в том, что, по данным силовиков, оба фигуранта относятся к боевому крылу группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, которое признано террористическим решением военного суда и запрещено в России.

Мария Локотецкая, Николай Сергеев