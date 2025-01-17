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Коммерсантъ FM
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Орбан призвал «выкинуть в окно» санкции против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начнется новая эпоха. По его словам, для стран Евросоюза придет время «выкинуть антироссийские санкции в окно» и построить отношения с Россией без них.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что (с приходом Дональда Трампа.— "Ъ") начинается новая эпоха... Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений... Нам надо над этим работать»,— сказал господин Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

В декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что намерен дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций ЕС против России.

Избранный президент США вступит в должность 20 января. Всего ЕС ввел 15 санкционных пакетов против России, которые необходимо продлевать каждые полгода. Следующая процедура продления должна пройти в конце января, через 11 дней после инаугурации господина Трампа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Европа против российского проката».

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