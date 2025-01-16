Ушаков: Путин и Трамп могут созвониться в любой момент

Москва знает, что рано или поздно из Вашингтона поступят сигналы о готовности к переговорам, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что Кремль готов ответить на эти сигналы, однако сейчас контактов по подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока нет. Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы»,— сказал господин Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. По его словам, созвониться господин Путин и господин Трамп могут в любой момент.

Помощник президента отметил, что обычно первыми звонят главы государств, которые вступают в должность. В то же время Кремль не «сидит и ждет, когда из Вашингтона поступит телефонный звонок». «Мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить»,— добавил господин Ушаков.

Советник господина Трампа по нацбезопасности Майк Уолц говорил 12 января о ведущейся подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что работа по организации контактов между президентами может начаться только после инаугурации господина Трампа.

О перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».