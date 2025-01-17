Ольга Галактионова официально назначена директором ГМИИ имени Пушкина

Новым директором ГМИИ им. А. С. Пушкина, как ранее писал «Ъ», назначена руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова. На посту директора госпожа Галактионова сменит Елизавету Лихачеву, которая руководила ГМИИ с марта 2023 года.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Галактионова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ольга Галактионова училась на факультете истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (1994–1995), а затем в 1995–1999 годах — на режиссерском факультете Российской академии театрального искусства (ГИТИС). Участвовала в различных культурных проектах в качестве автора, продюсера и менеджера. В 2009 году возглавила компанию «Галактика», специализирующуюся на организации театральных фестивалей и кинопроизводстве. В июле 2021 года была назначена генеральным директором РОСИЗО.