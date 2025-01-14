Смартфоны залежались на полках

Российский рынок смартфонов по итогам прошлого года сократился на 3­–4% в физическом выражении и вырос на 5–7% в денежном, согласно данным участников рынка, при этом официально ушедший из РФ Apple нарастил свою долю впервые с 2022 года. Сокращение объема рынка связано, по мнению экспертов, с ростом ключевой ставки ЦБ, нестабильностью курса валют, а также усложненной логистикой. В 2025 году падение спроса может продолжиться уже из-за роста цен на устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2024 году продажи смартфонов сократились на 4% по сравнению с 2023 годом, до 29,6 млн проданных устройств, рассказали “Ъ” в «Марвел-Дистрибуции». Однако в деньгах показатель увеличился на 5%, до 715,3 млрд руб. Лидером остался Xiaomi вместе с суббрендом Poco, заняв 23% рынка в штуках, следом китайский Tecno, Samsung и Realme (см. график). Замыкает пятерку лидеров Apple, который нарастил свою долю до 9% (годом ранее 8%, а по итогам 2022 года 10%). В деньгах лидером остался Apple (32%), следом Samsung, Xiaomi и Tecno.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По данным МТС, в деньгах рынок вырос на 7%, до 734 млрд руб., а в штуках сократился на 3%, до 30 млн устройств. Драйвером продаж смартфонов Apple представитель оператора называет изменение в курсовой разнице и востребованность бренда. По мнению представителя «Марвел-Дистрибуции», рост продаж iPhone в натуральном выражении не говорит о возрождении интереса к американскому бренду в России: «В целом он продолжает сохранять всю ту же лояльную аудиторию, изменение скорее является коррекцией рынка, вызванной перераспределением долей других брендов».

При этом, по данным Counterpoint Research, мировой рынок смартфонов за год увеличился на 4%, на первом месте оказался корейский Samsung, на втором американский Apple.

В 2024 году средняя цена смартфона в РФ выросла с 21,9 тыс. до 24,1 тыс. руб., что отчасти привело к росту объема рынка в денежном выражении, объясняют в «Марвел-Дистрибуции», добавляя, что средняя цена выросла на фоне роста курса валют, ключевой ставки ЦБ (до 21%) и усложненной логистики. Как сообщал “Ъ” в конце сентября, на фоне повышения ключевой ставки и блокировки оплаты через Китай и ОАЭ стоимость электроники поднялась на 10–15% (см. “Ъ” от 20 сентября).

Основной фактор сокращения продаж смартфонов — рост цен на устройства, связанный с удорожанием логистики, доллара и повышением ключевой ставки, продолжает независимый аналитик Александр Сурков. По его словам, «россияне не имеют возможности тратить средства на смартфоны, которые выросли в цене», предпочитая сохранить деньги. Однако помимо курсовой разницы рост рынка смартфонов в деньгах и падение в штуках объясняется тем, что определенные категории граждан стали, напротив, приобретать более дорогие, флагманские модели гаджетов, говорит руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов.

По оценке господина Родионова, в 2025 году стоит ожидать роста спроса на устройства китайского Huawei c 4% рынка до 5,5%. «У компании была нехватка моделей в среднем ценовом сегменте от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., новинки 2025 года заполнят этот пробел»,— подчеркивает он.

Рост спроса на iPhone объясняется сохранением относительно «доступной» цены благодаря параллельному импорту на фоне официальных поставок смартфонов в РФ, продолжает Максим Родионов. Однако, считает он, в течение 2025 года устройства Apple не будут показывать роста на российском рынке из-за повышенной стоимости рассрочки у российских ритейлеров, а также в связи с отсутствием акций на iPhone в России.

Максут Шадаев, министр цифрового развития РФ, на ПМЭФ 2023 года, «РИА Новости»: «Мы обсуждаем с Минпромторгом введение запрета на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG».

По прогнозу Александра Суркова, по итогам 2025 года стоит ожидать падения спроса на смартфоны в целом в штуках еще на 5% и роста в деньгах на те же 5%, с сохранением влияющих факторов.

Тимофей Корнев