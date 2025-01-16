«Аль-Арабия»: Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня

Израиль и палестинское движение «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает со ссылкой на источники телеканал «Аль-Арабия». По их данным, стороны внесли «окончательные поправки» и перенесли требования «Хамас» об освобождении высокопоставленных членов группировки на второй этап соглашения.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани сообщил 15 января о достижении соглашения между Израилем и «Хамасом» об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля сообщали, что детали сделки не согласованы окончательно, а также обвинили «Хамас» в срыве соглашения «в последнюю минуту». В частности, боевики хотели самостоятельно определять имена освобождаемых палестинских заключенных.

Член политбюро «Хамас» в свою очередь заявлял, что движение «привержено соглашению о прекращении огня». Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также предупредил, что Израиль может сорвать соглашение с палестинским движением и призвал сохранять боеготовность на случай новых военных действий.

Соглашение будет реализовываться в три этапа. На первом этапе ЦАХАЛ начнет постепенный вывод войск из анклава. «Хамас» освободит 33 заложников. В рамках второго этапа планируется освобождение оставшихся израильских заключенных, постоянное прекращение огня. Израиль полностью выведет войска, а также освободит более тысячи палестинских заключенных. На третьем этапе стороны проведут обмен телами погибших, а в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" заспорили об обменном курсе».