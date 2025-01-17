Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Президент Ирана прибыл в Москву сегодня, 17 января.

«Мы давно над ним работали, и мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия»,— сказал президент России на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Ирана.

Документ, который подписали главы государств, заменит устаревший договор 2001 года. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Ранее «Ъ» писал, что одним из приоритетов станет сотрудничество стран в сфере безопасности и обороны.

Подробнее о договоре — в публикации «Ъ» «Москва и Тегеран успеют до инаугурации».