Директором Музея истории ГУЛАГа стала Анна Трапкова

Государственный музей истории ГУЛАГа возглавила Анна Трапкова, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского департамента культуры. Госпожа Трапкова будет совмещать этот пост с должностью директора Музея Москвы, которым она руководит с 2019 года. К новым обязанностям она приступит с 21 января.

«Руководство этим учреждением параллельно с уже вверенным мне Музеем Москвы для меня большая ответственность и серьезный вызов. Это очень интересное пространство с огромным потенциалом развития, и для меня важно внести свой вклад в его историю»,— сказала госпожа Трапкова в разговоре с агентством. Из материала «Москвы» следует, что приказ о назначении Анны Трапковой на должность директора Музея истории ГУЛАГа был подписан сегодня, 13 января.

Музей истории ГУЛАГа — единственное государственное учреждение, полностью посвященное сталинским репрессиям. Музей учрежден постановлением правительства РФ в 2001 году. Основу экспозиции составили архивные документы и личные дела заключенных, а также реконструированные элементы лагерного быта. С 14 ноября 2024 года музей временно приостановил работу. Согласно официальным сообщениям — по причине нарушений пожарной безопасности, выявленных Центром экспертиз при Мосгосстройнадзоре.

Подробнее — в материале «Ъ» «С репрессиями поступили в пожарном порядке».

Полина Мотызлевская