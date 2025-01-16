Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Региональная e-кспансия

Электронная коммерция выросла на четверть по всей России

Российские потребители в 2024 году на онлайн-заказы, включая покупки товаров на маркетплейсах и оплату услуг, потратили почти на четверть больше, чем годом ранее. Такой рост в основном дают регионы, где e-commerce показала рост оборотов на 60–80%. Сейчас на долю средних и небольших городов приходится 76% всех интернет-заказов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам 2024 года объем онлайн-платежей российских покупателей увеличился почти на 25%, следует из предоставленных “Ъ” данных сервиса «Т-Касса». Кроме того, на 10% выросло число покупок в интернете, а средний чек — на 13%, до 1,51 тыс. руб. Аналитики не приводят абсолютных цифр по объему онлайн-продаж в целом. Однако, по предварительным данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), показатель за весь прошедший год может превысить 9 трлн руб., по оценке Data Insight — 11 трлн руб., что на 40% больше год к году.

Заметная доля трансакций в интернете в 2024 году пришлась на маркетплейсы. Каждая третья онлайн-покупка совершалась на таких площадках, указывают в «Т-Кассе», добавляя, что число покупок российских потребителей на маркетплейсах за год выросло на 20%. Больше всего граждане в прошлом году покупали во всех интернет-каналах, включая сайты отраслевых магазинов, спортивные товары, показавшие рост на 47% год к году, ювелирные изделия и цветы, спрос на которые увеличился на 38% и 28% соответственно.

Около 27% в общем объеме онлайн-трансакций граждан пришлось на заказ такси. На онлайн-оплату безналичных чаевых — около 26%: общий объем этого сегмента увеличился за год на 67%. О том, что россияне стали чаще оставлять чаевые в заведениях общепита и сферы услуг, “Ъ” сообщал 25 июля 2024 года. Опрошенные “Ъ” операторы интернет-торговли, включая крупные маркетплейсы и сервисы, не стали комментировать данные «Т-Кассы», ссылаясь на то, что свои подсчеты по итогам 2024 года обнародуют в феврале.

Однако в 2024 году рост онлайн-торговли был неравномерным.

По словам партнера Data Insight Федора Вирина, если в начале прошлого года число онлайн-заказов было выше на 55–60% год к году, то к октябрю динамика замедлилась и составила 30% год к году. В целом в 2024 году, по предварительным оценкам господина Вирина, число заказов увеличилось на 41% год к году, до 7,3 млрд.

По подсчетам «Infoline-Аналитики», в четвертом квартале 2024 года объем онлайн-торговли составил 3,7 трлн руб., что на 35% больше год к году. По итогам всего прошлого года динамика составила 38%, что на 7 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году.

Российские потребители чаще покупают одежду и обувь за границей

По прогнозам «Т-Кассы», в 2025 году объем покупок на интернет-площадках может вырасти еще на четверть. Федор Вирин считает, что весь рынок e-commerce по итогам наступившего года увеличится на 20–25% по количеству заказов. «Но только в том случае, если сохранится хотя бы текущий уровень инфляции и не произойдут серьезные макроэкономические потрясения»,— добавляет эксперт.

Президент АКИТ Артем Соколов считает, что рост онлайн-торговли в этом году будет обеспечен за счет регионов, где продавцы стали активно подключаться к онлайн-инфраструктуре, включая маркетплейсы. Уже сейчас рост оборотов e-commerce в регионах превышает 60–80%, тогда как в целом по России составляет около 40%, поясняет господин Соколов. По его словам, сегодня 76% онлайн-покупок приходится на регионы, остальной объем — на Москву и Санкт-Петербург.

Впрочем, в «Infoline-Аналитике» считают, что рост рынка интернет-торговли будет замедляться.

В компании это связывают с дефицитом складских помещений, с которым столкнулись крупные маркетплейсы. Эта стало причиной еще прошлогоднего замедления. Сильнее всего он ударил по Wildberries: в прошедшем году ритейлер менял технического заказчика и генерального подрядчика по строительству своих складских объектов. По данным консалтинговой компании Nikoliers, в 2024 году уровень вакантных площадей в сегменте складской недвижимости был минимальным за последние пять лет — 0,8%. Этот показатель будет оставаться почти на таком уже уровне до 2027 года, прогнозируют консультанты.

Алина Мигачёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...