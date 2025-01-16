Региональная e-кспансия

Российские потребители в 2024 году на онлайн-заказы, включая покупки товаров на маркетплейсах и оплату услуг, потратили почти на четверть больше, чем годом ранее. Такой рост в основном дают регионы, где e-commerce показала рост оборотов на 60–80%. Сейчас на долю средних и небольших городов приходится 76% всех интернет-заказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам 2024 года объем онлайн-платежей российских покупателей увеличился почти на 25%, следует из предоставленных “Ъ” данных сервиса «Т-Касса». Кроме того, на 10% выросло число покупок в интернете, а средний чек — на 13%, до 1,51 тыс. руб. Аналитики не приводят абсолютных цифр по объему онлайн-продаж в целом. Однако, по предварительным данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), показатель за весь прошедший год может превысить 9 трлн руб., по оценке Data Insight — 11 трлн руб., что на 40% больше год к году.

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Заметная доля трансакций в интернете в 2024 году пришлась на маркетплейсы. Каждая третья онлайн-покупка совершалась на таких площадках, указывают в «Т-Кассе», добавляя, что число покупок российских потребителей на маркетплейсах за год выросло на 20%. Больше всего граждане в прошлом году покупали во всех интернет-каналах, включая сайты отраслевых магазинов, спортивные товары, показавшие рост на 47% год к году, ювелирные изделия и цветы, спрос на которые увеличился на 38% и 28% соответственно.

Около 27% в общем объеме онлайн-трансакций граждан пришлось на заказ такси. На онлайн-оплату безналичных чаевых — около 26%: общий объем этого сегмента увеличился за год на 67%. О том, что россияне стали чаще оставлять чаевые в заведениях общепита и сферы услуг, “Ъ” сообщал 25 июля 2024 года. Опрошенные “Ъ” операторы интернет-торговли, включая крупные маркетплейсы и сервисы, не стали комментировать данные «Т-Кассы», ссылаясь на то, что свои подсчеты по итогам 2024 года обнародуют в феврале.

Однако в 2024 году рост онлайн-торговли был неравномерным.

По словам партнера Data Insight Федора Вирина, если в начале прошлого года число онлайн-заказов было выше на 55–60% год к году, то к октябрю динамика замедлилась и составила 30% год к году. В целом в 2024 году, по предварительным оценкам господина Вирина, число заказов увеличилось на 41% год к году, до 7,3 млрд.

По подсчетам «Infoline-Аналитики», в четвертом квартале 2024 года объем онлайн-торговли составил 3,7 трлн руб., что на 35% больше год к году. По итогам всего прошлого года динамика составила 38%, что на 7 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году.

По прогнозам «Т-Кассы», в 2025 году объем покупок на интернет-площадках может вырасти еще на четверть. Федор Вирин считает, что весь рынок e-commerce по итогам наступившего года увеличится на 20–25% по количеству заказов. «Но только в том случае, если сохранится хотя бы текущий уровень инфляции и не произойдут серьезные макроэкономические потрясения»,— добавляет эксперт.

Президент АКИТ Артем Соколов считает, что рост онлайн-торговли в этом году будет обеспечен за счет регионов, где продавцы стали активно подключаться к онлайн-инфраструктуре, включая маркетплейсы. Уже сейчас рост оборотов e-commerce в регионах превышает 60–80%, тогда как в целом по России составляет около 40%, поясняет господин Соколов. По его словам, сегодня 76% онлайн-покупок приходится на регионы, остальной объем — на Москву и Санкт-Петербург.

Впрочем, в «Infoline-Аналитике» считают, что рост рынка интернет-торговли будет замедляться.

В компании это связывают с дефицитом складских помещений, с которым столкнулись крупные маркетплейсы. Эта стало причиной еще прошлогоднего замедления. Сильнее всего он ударил по Wildberries: в прошедшем году ритейлер менял технического заказчика и генерального подрядчика по строительству своих складских объектов. По данным консалтинговой компании Nikoliers, в 2024 году уровень вакантных площадей в сегменте складской недвижимости был минимальным за последние пять лет — 0,8%. Этот показатель будет оставаться почти на таком уже уровне до 2027 года, прогнозируют консультанты.

Алина Мигачёва