Совет директоров ПФК «Крылья Советов» возглавил Дмитрий Яковлев
Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев возглавил совет директоров ПФК «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Решение было принято на заседании совета директоров в обновленном составе. На прошлой неделе стало известно, что помимо Дмитрия Яковлева в него вошли руководитель благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов и заместитель главы администрации губернатора Самарской области Дмитрий Алехин.
«Крылья Советов» после 18-го тура Российской премьер-лиги занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.