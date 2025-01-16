Совет директоров ПФК «Крылья Советов» возглавил Дмитрий Яковлев

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев возглавил совет директоров ПФК «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Решение было принято на заседании совета директоров в обновленном составе. На прошлой неделе стало известно, что помимо Дмитрия Яковлева в него вошли руководитель благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов и заместитель главы администрации губернатора Самарской области Дмитрий Алехин.

«Крылья Советов» после 18-го тура Российской премьер-лиги занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Андрей Сазонов