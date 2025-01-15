Взять и переделить

К выборам в Госдуму-2026 в четырех новых регионах может быть создано девять одномандатных округов. По одному округу прибавится в Чечне, Краснодарском крае и Московской области, а двенадцать субъектов федерации могут потерять по одному депутату-одномандатнику. Это следует из предварительных расчетов Центризбиркома (ЦИК). Окончательная версия документа появится после 20 января, когда комиссия получит свежие данные о численности избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Общая численность депутатов Госдумы (450 человек) установлена статьей 95 Конституции, а конкретный порядок ее формирования определяется федеральным законом «О выборах депутатов Госдумы». Сейчас 225 депутатов избираются по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным избирательным округам, которые образуются на основе «единой нормы представительства избирателей» с допустимым отклонением от нее не более чем на 10%.

По закону представить схему одномандатных округов на утверждение в Госдуму Центризбирком должен не позже середины августа, так как этой осенью истекает десятилетний срок, на который была утверждена действующая сейчас «нарезка». Однако на самом деле выполнить эту работу ЦИК намерен с опережением графика: как ранее сообщал “Ъ”, согласно утвержденному в конце прошлого года плану работы ЦИКа, рассмотреть новую схему комиссия должна уже в апреле. А Дума планирует принять закон об утверждении схемы одномандатных округов в весеннюю сессию 2025 года, знает собеседник “Ъ” в нижней палате.

По предварительным расчетам ЦИКа, с которыми ознакомился “Ъ”, в новых регионах, где выборы в Думу еще не проходили, предстоит сформировать девять одномандатных округов: четыре — в Донецкой народной республике, три — в Луганской народной республике и по одному в Запорожской и Херсонской областях. Такие расчеты делаются исходя из средней нормы представительства избирателей в одномандатном округе (для этого общее число избирателей РФ делят на количество мажоритарных мандатов в Думе — 225). В 2015 году такая норма составляла чуть более 488 тыс. избирателей на округ, сейчас (исходя из данных ЦИКа о численности избирателей на 1 июля 2024 года) — уже около 498 тыс. Кроме того, по правилам каждый регион должен иметь в Думе как минимум одного одномандатника, даже если численность проживающих там граждан старше 18 лет не дотягивает до средней нормы представительства. Исходя из этих данных, новые одномандатные округа к выборам-2026 должны появиться не только в новых регионах: по одному округу прибавится в Чечне, Краснодарском крае и Московской области.

В свою очередь, сокращение числа округов предполагается сразу в 12 регионах (см. график). Но окончательное решение пока не принято, многое будет зависеть от данных о численности избирателей, которые губернаторы должны представить в ЦИК до 20 января, говорит собеседник “Ъ”. Например, до конца не ясно, потеряют ли мандаты Свердловская область или Челябинская, которая также балансирует у этой грани. А у Саратовской области есть мощное лобби в лице спикера Госдумы Вячеслава Володина, поэтому потеря одного округа этим регионом тоже пока не предопределена, поясняет источник.

Закон об округах принимали в 2015 году на десять лет исходя из численности избирателей, объясняет депутат Госдумы от Саратовской области, лидер местных коммунистов Ольга Алимова. Тогда в ее регионе их было более 2 млн, а округа формировались исходя из нижней численности в 488 тыс. и верхней — в 520 тыс. Теперь все будет зависеть от того, какие данные приведет облизбирком на 1 января 2025 года, добавляет депутат (на 1 июля 2024-го в области насчитывалось 1,81 млн избирателей).

В Смоленской области уже готовы к тому, что регион сохранит только один из двух одномандатных округов (сейчас область в Думе представляют единоросс Сергей Неверов и Сергей Леонов от ЛДПР). «Такая схема обсуждается в ЦИКе. Окончательное решение еще не принято, но вероятность близка к 100%»,— говорит источник “Ъ” в Думе. Собеседник “Ъ” в избиркоме Ростовской области тоже полагает, что с большой вероятностью этот регион лишится одного округа.

Источники “Ъ” в органах власти Воронежской области пока лишь ожидают определенности с нарезкой округов. «С большой долей вероятности один округ потеряем»,— признается один из них. В Краснодарском крае увеличение количества округов считают целесообразным, так как численность населения краевого центра и курортных городов в последнее время быстро растет, что приводит к нарушению пропорционального представительства избирателей в каждом округе.

Что же касается конфигурации самих округов, то главное нововведение 2015 года в новой схеме сохранится, уверен собеседник, близкий к ЦИКу. Речь идет о так называемой лепестковой нарезке, когда границы мажоритарных округов проложены таким образом, чтобы в одном округе голосовали и сельские, и городские избиратели.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров; корсеть “Ъ”