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Коммерсантъ FM
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Одной силой меньше

Верховный суд ликвидировал еще одну российскую партию

Верховный суд России 15 января удовлетворил иск о ликвидации политической партии «Гражданская сила», сообщается на его официальном сайте. Партия более семи лет не выдвигала кандидатов на выборы на федеральном уровне и практически не участвовала в выборах на местном и региональном уровнях, что по закону является одним из оснований для ликвидации политического объединения. В целом за последние четыре года список действующих российских партий сократился почти вдвое.

Константину Бабкину (справа) и его партии так и не удалось пойти другим путем, чтобы избежать ликвидации

Константину Бабкину (справа) и его партии так и не удалось пойти другим путем, чтобы избежать ликвидации

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Константину Бабкину (справа) и его партии так и не удалось пойти другим путем, чтобы избежать ликвидации

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пока обнародована только резолютивная часть решения, принятого 15 января Верховным судом (ВС) по иску Министерства юстиции. «Гражданская сила» была сформирована в марте 2007 года на основе партии «Свободная Россия», в ее рядах в разное время побывали полпред правительства РФ в высших судах Михаил Барщевский и бывший уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. В 2008 году партия поддержала выдвижение Дмитрия Медведева в президенты, а в ноябре того же года объявила о самороспуске, влившись в новообразованную партию «Правое дело».

Однако уже в 2012 году «Гражданская сила» провела восстановительный съезд. Правда, в 2015 году руководство партии объявило о предстоящем слиянии с Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС) Андрея Богданова, и переговоры об этом действительно велись, но объединения так и не состоялось. С того же 2015 года сайт «Гражданской силы» перестал обновляться, хотя вплоть до третьего квартала прошлого года партия отчитывалась перед Центризбиркомом о движении средств по счетам.

Наиболее активно процесс ликвидации партий проходил в 2019–2020 годах — по истечении семи лет с момента либерализации закона о партиях, обеспечившей резкий рост их количества. Далеко не все зарегистрированные в тот период партии смогли подтвердить свою состоятельность: если в начале 2019 года в списке Минюста значилась 61 партия, то в сентябре 2020-го — уже 42. К 1 января 2025 года в официальном списке остается всего 25 партий, в него пока входят и «Гражданская сила», и ликвидированная двумя месяцами ранее Партия дела, решения ВС по которым еще не вступили в силу.

Среди наиболее часто предъявляемых к партиям претензий, как следует из решений ВС,— неучастие в выборах либо отсутствие минимально необходимого по закону количества региональных отделений. По закону партия в течение семи лет с момента регистрации должна поучаствовать либо как минимум в одной федеральной кампании, либо в нескольких региональных и муниципальных.

Впрочем, не всегда под ликвидацию попадают партии, реально проявлявшие недостаточную активность. Например, в случае с той же Партией дела во главе с бизнесменом Константином Бабкиным, как следует из опубликованного недавно мотивированного решения ВС, причиной ликвидации стали выявленные Минюстом нарушения, которые организация не устранила после получения предупреждения и приостановки деятельности в апреле прошлого года. В частности, партия не вела должным образом учет своих членов, а в ее уставе не была упомянута обязанность извещать избирательную комиссию о проведении партийных мероприятий. Кроме того, из-за нарушения Партией дела порядка принятия решения о проведении съезда Минюст отказался зарегистрировать изменения в ее уставе, на которых сам же и настаивал. В итоге, как жаловались партийцы, они попали в замкнутый круг: съезд, полномочный вносить поправки в устав, созывается федеральным политсоветом партии, но срок полномочий этого органа истек, а новый без проведения съезда сформировать невозможно. Впрочем, ВС в своем решении не стал акцентировать внимание на этом обстоятельстве, отметив лишь, что отказы в госрегистрации изменений устава партия не обжаловала, а тот факт, что она не устранила в отведенный ей срок допущенные нарушения, является достаточным основанием для ее ликвидации.

Политолог Александр Кынев отмечает, что «Гражданская сила» с 2016 года не участвовала в федеральных выборах и, по сути, никак себя не проявляла, в отличие от Партии дела, которая по крайней мере была медийно заметна и вела работу в регионах. Но в целом это явно не последнее решение о ликвидации партии, уверен эксперт: на очереди еще несколько небольших организаций, включая, например, и «Гражданскую инициативу» бывшего министра экономики РФ Андрея Нечаева. Возможно, ближе к выборам в Госдуму 2026 года каких-то движений в сторону объединения с похожими политструктурами следует ждать и от самих партий, ведь пространство для политических маневров сужается, добавляет господин Кынев.

Анастасия Корня

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