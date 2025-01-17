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Коммерсантъ FM
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Деньги ушли в песок

«Пикалевская сода» инвестировала в сырье для своих стекольных заводов

Компания «Пикалевская сода», владеющая тремя стекольными заводами, приобрела крупное месторождение кварцевого песка, которое в перспективе может стать источником сырья для выпуска прозрачной тары. Но для реализации этого проекта необходимо вложить около 1,5 млрд руб. в технологии по обогащению песка. Сделать это пока не позволяет высокая процентная ставка.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В конце декабря АО «Пикалевская сода» бизнесмена Максима Волкова стало владельцем ООО «Горловское», созданного для разработки одноименного месторождения кварцевых песков в Липецкой области, следует из ЕГРЮЛ. Запасы оцениваются в 50 млн тонн, возможный срок разработки — около 100 лет. Добыча предполагалась на уровне 300–400 тыс. тонн песка в год.

Прежним владельцем актива был Алексей Купцов — собственник «АВК-Холдинга», который занимался строительством ГОКа на месторождении. Оно началось еще в 2000 году по заказу ЗАО «Горнорудная компания "Ранова"». Но через год из-за нехватки средств возведение объекта остановилось, а в 2005 году предприятие обанкротилось. Впоследствии актив перешел к «АВК-Холдинг», который смог запустить ГОК стоимостью 1 млрд руб. в 2013 году. Но уже в 2016 году из-за недостатка инвестиций в развитие предприятия месторождение и ГОК были выставлены на продажу.

Теперь Горловское месторождение может стать ресурсной базой для подконтрольных «Пикалевской соде» стекольных активов.

Такие перспективы “Ъ” подтвердил Максим Волков. По его словам, потребности в кварцевом песке для выпуска бесцветного стекла на Тверском и Алексинском заводах составляют около 150 тыс. тонн в год. Но пока, пояснил он, запасы месторождения невозможно использовать для выпуска такого типа продукции из-за высокого содержания железа.

Чтобы довести его до необходимого качества, требуется применение технологий по обогащению. Инвестиции в закупку оборудования для этого господин Волков оценивает в 1,5 млрд руб. «Процесс обогащения подбирается оптимальный под каждое месторождение. Раньше лучшие технологии по обогащению кварцевого песка были немецкие. Но теперь нам предстоит искать альтернативы. Будем изучать китайские и российские аналоги. Но уже явно не в этом году»,— сообщил он. Бизнесмен указал на то, что пока инвестировать в развитие месторождения не позволяет высокая процентная ставка.

«Пикалевская сода» занимается выпуском кальцинированной соды, карбоната калия, сульфата калия и цемента. Через АО «Гланит» компания контролирует три крупных стекольных предприятия, которые производят тару белого, зеленого и коричневого стекла для пивной, ликеро-водочной и пищевой продукции. Это Алексинский завод в Тульской области мощностью свыше 1 млрд штук тары в год, Новочеркасский стекольный завод на 1,5 млрд бутылок в год, а также Тверской стекольный завод.

Президент ассоциации «СтеклоСоюз» Виктор Осипов называет покупку собственной ресурсной базы для активов и построение вертикальной интеграции логичным шагом.

По его словам, национальная стекольная промышленность продолжает развиваться, несмотря на санкции, ограничившие экспорт продукции в западные страны. С 2000 года объемы производства листового стекла выросли в 2,8 раза, стеклотары — в 2,7 раза. Общее производство всех видов стекла сегодня превышает 15 млн тонн.

Сейчас, как отмечает господин Осипов, в России действует около 100 стекловаренных заводов, которые полностью покрывают потребности внутреннего рынка и экспортируют продукцию. Одним из основных рынков сбыта после закрытия Европы становится СНГ, отметил он. По словам Виктора Осипова, основная задача всех производителей стекла — развитие потребления в смежных отраслях экономики, таких как строительство, сельское хозяйство, пищевая, медицинская промышленность и другие отрасли для расширения сбыта.

Ольга Мордюшенко

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