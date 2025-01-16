Инвестиций куры не клюют

Активы третьего по объему российского производителя курятины холдинга «Приосколье» могут перейти структурам «Агрокомплекса» Александра Ткачева. Стоимость этого бизнеса достигает 50 млрд руб. Но структура передачи может оказаться непростой: владелец «Приосколья» Геннадий Бобрицкий в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структуры «Аргокомплекса» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева могут выкупить бизнес АО «Приосколье». Об этом рассказали два собеседника “Ъ” на аграрном рынке. Они уточнили, что сделка уже закрыта. Еще два собеседника “Ъ” знают о переговорах, которые велись со структурами господина Ткачева. В «Агрокомплексе» и «Приосколье» “Ъ” оперативно не ответили.

Холдинг «Приосколье» создан в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики бывшим зампредом правительства Белгородской области Геннадием Бобрицким. У компании четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок мощностью 430 тыс. тонн в живом весе в год. За год компания реализует 367,1 тыс. тонн продукции из мяса птицы, 6,3 тыс. тонн готовых полуфабрикатов, 9,6 тыс. тонн колбасных изделий. Выручка АО «Приосколье» в 2023 году, согласно СПАРК, составила 57,1 млрд руб., увеличившись на 25,5% год к году. Чистая прибыль —15,5 млрд руб., показав шестикратный прирост.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев предполагает, что стоимость «Приосколья» может составлять около 50 млрд руб. Он называет сильными рыночные позиции компании, но обращает внимание на то, что ее основные производственные мощности в Белгородской области, вблизи района активных боевых действий. Собеседник “Ъ” на аграрном рынке считает, что купить «Приосколье» господин Ткачев может лишь со значительным дисконтом.

Собеседники “Ъ” не уточняют детали сделки, а это важно, учитывая, что основатель «Приосколья» — бывший зампред правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий — находится в розыске.

В 2023 году он был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, девять месяцев провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест и впоследствии скрылся.

Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин поясняет, что если конечный бенефициар владеет бизнесом через третьих лиц, то продать актив несложно. В случае если компания принадлежит ему напрямую, то возможно оформление в другой стране по нотариальной доверенности. Партнер юрфирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев добавляет, что актив также может быть реализован на основании решения суда, предусматривающего возмещение вреда. Требуется обвинительный приговоров, но в России предусмотрен механизм заочного рассмотрения.

Один из собеседников “Ъ” на рынке говорит, что акции «Приосколья» сейчас арестованы.

Руководитель практики банкротства компании «Митра» Антон Томилин отмечает, что в этом случае продажа будет, возможно, лишь после снятия меры и такая возможность не исключена.

Согласно Национальному союзу птицеводов, в 2023 году «Приосколье» было третьим по объему производителем в России мяса бройлеров. Первые и второе места заняли ГАП «Ресурс» и ГК «Черкизово». На четвертой позиции — «Агрокомплекс», который в случае приобретения «Приосколья» выйдет на третье место, а объем производства будет лишь на 11–12% отставать от показателей ГК «Черкизово».

В 2024 году производство птицы в живом весе на убой в России в целом достигло 7,1 млн тонн, следует из данных Минсельхоза.

Прирост показателя к 2023 году составил 9,2%. Схожая динамика по свинине: рост на 10,7% за год, до 6,2 млн тонн. Эти виды мяса наиболее востребованы в России. По данным аналитической компании «Нильсен», на курятину в январе—ноябре 2024 года пришлось 55,2% продаж сырого мяса в деньгах, на свинину — 22,1%. Потребительский спрос при этом демонстрировал небольшую отрицательную динамику. Развиваться рынок продолжает за счет полуфабрикатов (см. “Ъ” от 13 января).

Альберт Давлеев поясняет, что рентабельность птицеводства за год снизилась с ростом себестоимости и стабилизацией цен на готовую продукцию. Если в 2023 году показатель составлял 10–20%, то в 2024 году — от 5% до 15%.

Александра Мерцалова