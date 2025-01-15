Армения и Америка — сестры навек

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетил Вашингтон и подписал с госсекретарем США Энтони Блинкеном Хартию о стратегическом партнерстве, повысившую статус отношений двух государств накануне смены власти в Белом доме. Хартия провозглашает готовность Еревана и Вашингтона выйти на новый уровень сотрудничества, включая чувствительные области безопасности и обороны. Армянское руководство успело добиться признания Вашингтоном особых отношений с Ереваном перед вступлением в должность Дональда Трампа, на сближение с которым рассчитывает Азербайджан. В Москве же решение Армении назвали «суверенным выбором», однако глава МИД РФ Сергей Лавров призвал власти страны решать свои проблемы с соседними странами, а не обращаться за поддержкой к Западу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хартию о стратегическом партнерстве подписали покидающий свой пост госсекретарь США Энтони Блинкен (справа) и глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Последний заверил коллегу, что Ереван высоко ценит «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении»

Фото: Chuck Kennedy / United States Department of State Хартию о стратегическом партнерстве подписали покидающий свой пост госсекретарь США Энтони Блинкен (справа) и глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Последний заверил коллегу, что Ереван высоко ценит «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении»

Фото: Chuck Kennedy / United States Department of State

Хартия о стратегическом партнерстве между США и Арменией, которую подписали в Вашингтоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен, выглядит как политическая декларация о намерениях «расширять кооперацию в таких сферах, как экономика, безопасность, оборона, демократия, инклюзивность и контакты между людьми» и не содержит конкретной программы сотрудничества.

Тем не менее, несмотря на обтекаемые формулировки, выступивший на официальной церемонии подписания этого документа госсекретарь Блинкен назвал его «краеугольным достижением в отношениях Армении и США». «Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которое предоставляет целый круг возможностей по расширению нашего взаимодействия по ряду направлений — экономика, оборона, безопасность, демократия»,— сообщил он.

В свою очередь, Арарат Мирзоян заверил уходящего главу американской дипломатии, что Ереван высоко ценит «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении». «Не менее важным является содействие США в деле укрепления демократических институтов Армении и повышения ее экономической устойчивости»,— добавил он.

Не ограничившись громкими политическими заявлениями, стороны договорились начать переговоры по заключению соглашения в области атомной энергетики, известного как «соглашение 123».

«Заглядывая вперед, мы с нетерпением ждем продолжения нашего партнерства с новой администрацией США для достижения амбициозных целей, изложенных в Хартии стратегического партнерства»,— подвел итоги Арарат Мирзоян. Таким образом, он дал понять, что правительство Никола Пашиняна рассчитывает сохранить тот же уровень отношений с США и после прихода в Белый дом администрации Трампа.

Решение повысить отношения до уровня стратегического партнерства Ереван и Вашингтон приняли еще в июне этого года по итогам заседания армянско-американского стратегического диалога правительств двух стран. После этого в своем поздравлении президенту Байдену по случаю Дня независимости США, отмечавшегося 4 июля, Никол Пашинян подтвердил готовность завершить работу над подписанием документа до окончания его президентского срока.

В Москве, сохраняющей союзнические отношения с Ереваном, Хартию о стратегическом партнерстве между Арменией и США прокомментировали подчеркнуто сдержанно. «Это абсолютно суверенное право наших армянских друзей. Это суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам. Мы по-прежнему исходим из главного: у нас свои двусторонние отношения с Арменией, мы дорожим этими отношениями, мы намерены их развивать и дальше»,— заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Впрочем, при этом он призвал Ереван сохранить взаимодействие в рамках интеграционных процессов, в том числе и в ЕАЭС. «Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим»,— отметил Дмитрий Песков.

Весьма символично, что тезис о «суверенном решении двух государств» применительно к Хартии о стратегическом партнерстве между США и Арменией повторил на своей пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Впрочем, всячески избегая прямой критики в адрес Еревана, он все же посоветовал правительству Армении решать свои проблемы с соседними странами, а не обращаться за поддержкой к США и ЕС. «Мы неизбежно придем когда-то к тому, о чем сейчас говорят Россия, Азербайджан, Турция, Иран, а именно страны региона должны решать свои проблемы с непосредственными соседями»,— отметил глава российской дипломатии, отвечая на вопрос о том, как сближение Армении с США и Западом может повлиять на безопасность в регионе.

«Но когда страны, далекие от нашей территории, традиций и от понимания истории в ее неколониальном измерении, заявляют, что миссия Евросоюза будет обеспечивать безопасность в Сюникском районе, например, я не очень это понимаю»,— перешел Сергей Лавров к еще одной горячей теме отношений Еревана с другой частью евроатлантического сообщества.

На прошлой неделе правительство Никола Пашиняна одобрило законопроект под громким названием «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз». Как следует из официального обоснования этого документа, «принятие проекта позволит сделать ожидания граждан Республики Армения относительно того, что она станет полноправным членом Европейского союза, более реалистичными».

Выступая на заседании правительства, утвердившем законопроект, Арарат Мирзоян заявил, что «ЕС выражает сильную политическую поддержку армянской демократии по различным поводам и фактически был вовлечен в обеспечение безопасной среды вокруг Республики Армения». В качестве примера он привел размещение той самой миссии наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, о которой негативно отозвался на своей пресс-конференции по итогам 2024 года Сергей Лавров.

В то время как правительство Пашиняна посылает активные сигналы о намерении повысить уровень отношений с США и Евросоюзом, в Москве сочли необходимым напомнить о неизбежных в случае евроинтеграции Армении издержках в ее отношениях с Россией и партнерами по ЕАЗЭС. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, одновременное участие страны и в ЕС, и в ЕАЭС, «гипотетически рассуждая, просто невозможно». «А мы знаем точно, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении»,— добавил Дмитрий Песков.

Более подробно ситуацию разобрал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, сделавший особый акцент на том, что вступление Армении в Евросоюз поставило бы страну перед выбором между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, членом которого она является с 2015 года.

По словам Алексея Оверчука, ЕАЭС и ЕС несовместимы.

«Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно»,— отметил российский вице-премьер, добавив, что «в случае выхода Армении из ЕАЭС экспорт армянских товаров сократится на 70–80%», а также вырастут цены на энергию и продовольствие, что пагубно скажется на рядовых гражданах.

Сергей Строкань