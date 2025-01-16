Роскомнадзор: в 2024 году в интернет утекло более 710 млн записей о россиянах

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций известно о более чем 100 случаях утечек баз данных, содержащих 700 млн записей о персональных данных граждан. Ведомство поделилось соответствующей статистикой подобных инцидентов, произошедших в течение прошлого года.

«Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 млн записей»,— сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

В декабре руководитель федеральной службы Андрей Липов сообщал, что в 2024 году благодаря взаимодействию Роскомнадзора с операторами связи в шесть раз сократилось число абонентов, которые владели более 1 тыс. сим-карт. В ведомстве напомнили, что с этого года граждане вправе оформить на себя не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10.

30 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за утечку персональных данных клиентов компаний были установлены штрафы. Так, за массовую утечку таких сведений, содержащих записи о более чем 100 тыс. человек или свыше 1 млн идентификаторов, штрафы увеличились до 400 тыс. руб. для граждан, до 600 тыс. руб. для должностных лиц и до 15 млн руб. для юрлиц.