Армия России отбила более 60% захваченной ВСУ территории в Курской области

Российские войска освободили 801 кв. км территории Курской области — 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ, сообщило Минобороны России. Российские войска продолжают наступление на всех направлениях, противник вынужденный отступать, добавили в ведомстве. За две недели января подразделения группировки войск «Север» отбили четыре населенных пункта в регионе — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, отметили в Минобороны.

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По информации военного ведомства, также была отражена контратака украинской армии в направлении хутора Бердин. Попытку контратаки ВСУ предприняли «с целью остановить наступление российских войск на курском направлении и вырваться из зоны блокирования», сообщили в Минобороны.

«Совместными действиями подразделений "Ахмат" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции»,— добавили в ведомстве.

Бои в Курской области идут с 6 августа 2024 года. В регионе действуют режимы ЧС федерального уровня и контртеррористической операции. 14 января Минобороны сообщило об отражении трех контратак украинских военнослужащих в Курской области. 6 января ведомство заявило о контратаке украинских войск в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

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