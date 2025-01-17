Нет спокоя в своем отечестве

В 2024 году российские потребители покупали антидепрессанты гораздо активнее, чем два года назад. Тогда продажи таких препаратов ставили рекорды на фоне роста тревожности после начала военного конфликта на Украине. Из-за высокого спроса с полок аптек периодически исчезают те или иные востребованные лекарства этой категории. Так, с начала текущего года наблюдается нехватка «Золофта», входящего в тройку самых продаваемых в России антидепрессантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из данных, предоставленных “Ъ” аналитической компанией DSM Group, за январь—ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов в рознице выросли до 16,1 млн упаковок, что больше на 16,8% год к году и превышает показатели всего 2023 года (15,3 млн). Продажи за 11 месяцев прошлого года также оказались больше, чем в пиковом 2022 году: тогда россияне купили 13 млн упаковок.

По подсчетам ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак», спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22% год к году.

В денежном выражении за январь—ноябрь прошлого года рост составил 31,9%, до 13,5 млрд руб. По подсчетам RNC Pharma, за этот период реализовано 17,1 млн упаковок на 12,9 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. Рост в денежном выражении вызван подорожанием препаратов. По данным Росстата, в 2024 году медикаменты выросли в цене на 11%, в то время как в целом инфляция в стране составила 9,5%.

Ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с марта 2022 года. В первые дни после начала российско-украинского военного конфликта — с 28 февраля по 6 марта — продажи таких лекарств составили 577,6 тыс. упаковок на общую сумму 525,6 млн руб., что в три раза больше в количественном выражении и вчетверо — в денежном год к году (см. “Ъ” от 18 марта 2022 года).

Из-за высокого спроса со стороны потребителей и логистических проблем, с которыми третий год подряд сталкиваются дистрибуторы, время от времени с полок аптек исчезают наиболее востребованные антидепрессанты. Например, с начала 2025 года в Москве в фармрознице пропал «Золофт» на основе сертралина. В этом убедился и корреспондент “Ъ”, посетив несколько аптек в городе.

Препарат «Золофт» принадлежит компании Viatris, которая является владельцем регистрационного удостоверения. В этой компании запрос “Ъ” оставили без ответа.

За январь—ноябрь 2024 года в целом по России продано 1,7 млн упаковок «Золофта» на 752,2 млн руб., что, соответственно, на 302% и 334% больше год к году, следует из данных DSM Group.

Такая динамика связана с низкой базой: с осени 2022 года из-за проблем с логистикой препарат пропал из российской фармрозницы почти на год. У аптечной сети «Ригла» продажи «Золофта» в 2024 году в натуральном выражении составили около 146 тыс. упаковок — это 6% от общего оборота антидепрессантов. В сети «36.6» доля этого препарата среди продаваемых антидепрессантов в 2024 году составила 15,5% в упаковках. Как следует из данных DSM Group, «Золофт» — это третий по продаваемости в натуральном объеме антидепрессант после «Амитриптилина» и «Флуоксетина».

Нехватка «Золофта» в аптеках наблюдается периодически, но говорить о тотальном дефиците нельзя, утверждает заместитель гендиректора по коммерции дистрибутора ЦВ «Протек» Денис Красильников. Возможны единичные случаи дефектуры препарата, добавляет коммерческий директор «Риглы» Илья Николаев. Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова говорит, что сейчас «Золофт» доступен в аптеках в дозировках 25, 50 и 100 мг, но в ограниченном количестве. Источник “Ъ” на фармрынке рассказал, что дистрибуторы получили этот препарат на текущей неделе, а уже на следующей его должны получить фармритейлеры.

По словам психиатра Вячеслава Филашихина, на рынке есть и другие препараты с действующим веществом сертралином. Кроме того, по данным ЦРПТ, за последний год общее предложение антидепрессантов увеличилось на 20%, до 25,9 млн упаковок. «Сейчас в стране возник некий культурный феномен: пациенты, сталкивающиеся с депрессивными состояниями, стали меньше пользоваться "народной медициной" и чаще обращаться к врачам»,— заключает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Виктория Колганова