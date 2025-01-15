Халатность проявилась ракетой

“Ъ” стало известно о первом приговоре, вынесенном офицеру ПВО за халатность, проявленную в ходе отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым. Вместо вражеского дрона был сбит российский военный вертолет Ми-8. Виновника ЧП приговорили к сроку в колонии-поселении, в которую он отправится самостоятельно. Одновременно суд отказал Минобороны во взыскании с него почти 200 млн руб.— стоимости вертолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Игорь Пашков, служивший старшим помощником оперативного дежурного командного пункта одной из частей ПВО, дислоцированных в Крыму, предстал перед гарнизонным военным судом Севастополя по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Ему грозило до семи лет заключения, но суд первой инстанции ограничился тремя годами колонии-поселения и лишением фигуранта на один год права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Как установил суд, в 6:30 утра 18 октября 2023 года, когда капитан Пашков нес боевое дежурство, ему поступил доклад об обнаружении низколетящей малоскоростной воздушной цели.

Докладчик, начальник боевого расчета, как и положено, назвал ему свой позывной. Но принявший сообщение офицер ошибся в цифре позывного, доложив своему руководству, что неопознанная цель находится в другом месте (дежурство осуществляется по секторам) и необходимо принять решение о ее уничтожении. Начальник расчета чуть позже уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но было уже поздно. Господин Пашков допсообщениям не поверил, а проверка показала, что по месту обнаружения цели «своих самолетов нет». В результате через две минуты после первого сообщения ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса ТОР-М2ДТ, цель была уничтожена. Еще через пару минут выяснилось, что ПВО отработала по своим — сбитый Ми-8МТВ-5–1 рухнул в Черное море, три члена его экипажа в званиях капитанов погибли.

В тот же день военными следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства в условиях боевых действий, повлекшее тяжкие последствия). Правда, расследовалось оно в отношении неустановленных лиц, пока в мае прошлого года Игорь Пашков не оформил явку с повинной, признав, что именно он мог допустить роковую ошибку.

Следствие инкриминировало ему халатность.

По данным ВСУ СКР, офицер вследствие небрежного отношения к службе не осуществил идентификацию воздушного судна и места его обнаружения, что явилось причиной предоставления ложной информации и привело к поражению «дружественным огнем» вертолета ВКС России.

В гарнизонном суде офицер свою вину признал в полном объеме, но в то же время, воспользовавшись ст. 51 Конституции, от дачи показаний воздержался. Приговорив господина Пашкова, суд взыскал с него 5 млн руб. в пользу Минобороны, которое оценило сбитый вертолет в 204 млн, заявив соответствующий иск о возмещении имущественного вреда. Вдовам пилотов, рассчитывавшим получить от военных компенсацию морального вреда в 3 млн руб. каждой, суд назначил по 1 млн руб.

В Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) приговор обжаловали все стороны, включая Минобороны. Представитель потерпевших, добиваясь более сурового наказания для фигуранта, в частности, указывал, что суд первой инстанции «не учел характер и степень общественной опасности преступления» и наступившие последствия «в виде смерти трех профессиональных летчиков при выполнении задач специальной военной операции и уничтожения дорогостоящей боевой единицы (вертолета)».

Отмечалось также, что гарнизонный суд в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, необоснованно учел направление подсудимым Пашковым потерпевшим по 10 тыс. руб., поскольку они их не приняли и вернули.

Проверяя справедливость приговора, апелляция отметила, что в нем верно указаны в качестве смягчающих обстоятельств признание господином Пашковым своей вины; раскаяние в содеянном; привлечение к уголовной ответственности впервые; наличие на иждивении сына, имеющего инвалидность; положительные характеристики; государственная награда и статус ветерана боевых действий, а также принесение извинений потерпевшим и другие действия, направленные на заглаживание вреда. Оснований для более строгого наказания господину Пашкову суд не усмотрел, так же как и увеличения взысканий с военных, придя к выводу, что они соответствуют принципам разумности и справедливости. Срок наказания офицеру окружной суд постановил сократить до двух лет и десяти месяцев, учитывая, что именно от него следствие узнало все обстоятельства трагедии в небе над Крымом.

Николай Сергеев