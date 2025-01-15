Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Халатность проявилась ракетой

Офицера посадили за вертолет, сбитый вместо дрона над Крымом

“Ъ” стало известно о первом приговоре, вынесенном офицеру ПВО за халатность, проявленную в ходе отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым. Вместо вражеского дрона был сбит российский военный вертолет Ми-8. Виновника ЧП приговорили к сроку в колонии-поселении, в которую он отправится самостоятельно. Одновременно суд отказал Минобороны во взыскании с него почти 200 млн руб.— стоимости вертолета.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Игорь Пашков, служивший старшим помощником оперативного дежурного командного пункта одной из частей ПВО, дислоцированных в Крыму, предстал перед гарнизонным военным судом Севастополя по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Ему грозило до семи лет заключения, но суд первой инстанции ограничился тремя годами колонии-поселения и лишением фигуранта на один год права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Как установил суд, в 6:30 утра 18 октября 2023 года, когда капитан Пашков нес боевое дежурство, ему поступил доклад об обнаружении низколетящей малоскоростной воздушной цели.

Докладчик, начальник боевого расчета, как и положено, назвал ему свой позывной. Но принявший сообщение офицер ошибся в цифре позывного, доложив своему руководству, что неопознанная цель находится в другом месте (дежурство осуществляется по секторам) и необходимо принять решение о ее уничтожении. Начальник расчета чуть позже уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но было уже поздно. Господин Пашков допсообщениям не поверил, а проверка показала, что по месту обнаружения цели «своих самолетов нет». В результате через две минуты после первого сообщения ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса ТОР-М2ДТ, цель была уничтожена. Еще через пару минут выяснилось, что ПВО отработала по своим — сбитый Ми-8МТВ-5–1 рухнул в Черное море, три члена его экипажа в званиях капитанов погибли.

В тот же день военными следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства в условиях боевых действий, повлекшее тяжкие последствия). Правда, расследовалось оно в отношении неустановленных лиц, пока в мае прошлого года Игорь Пашков не оформил явку с повинной, признав, что именно он мог допустить роковую ошибку.

Следствие инкриминировало ему халатность.

По данным ВСУ СКР, офицер вследствие небрежного отношения к службе не осуществил идентификацию воздушного судна и места его обнаружения, что явилось причиной предоставления ложной информации и привело к поражению «дружественным огнем» вертолета ВКС России.

В гарнизонном суде офицер свою вину признал в полном объеме, но в то же время, воспользовавшись ст. 51 Конституции, от дачи показаний воздержался. Приговорив господина Пашкова, суд взыскал с него 5 млн руб. в пользу Минобороны, которое оценило сбитый вертолет в 204 млн, заявив соответствующий иск о возмещении имущественного вреда. Вдовам пилотов, рассчитывавшим получить от военных компенсацию морального вреда в 3 млн руб. каждой, суд назначил по 1 млн руб.

В Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) приговор обжаловали все стороны, включая Минобороны. Представитель потерпевших, добиваясь более сурового наказания для фигуранта, в частности, указывал, что суд первой инстанции «не учел характер и степень общественной опасности преступления» и наступившие последствия «в виде смерти трех профессиональных летчиков при выполнении задач специальной военной операции и уничтожения дорогостоящей боевой единицы (вертолета)».

Отмечалось также, что гарнизонный суд в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, необоснованно учел направление подсудимым Пашковым потерпевшим по 10 тыс. руб., поскольку они их не приняли и вернули.

Проверяя справедливость приговора, апелляция отметила, что в нем верно указаны в качестве смягчающих обстоятельств признание господином Пашковым своей вины; раскаяние в содеянном; привлечение к уголовной ответственности впервые; наличие на иждивении сына, имеющего инвалидность; положительные характеристики; государственная награда и статус ветерана боевых действий, а также принесение извинений потерпевшим и другие действия, направленные на заглаживание вреда. Оснований для более строгого наказания господину Пашкову суд не усмотрел, так же как и увеличения взысканий с военных, придя к выводу, что они соответствуют принципам разумности и справедливости. Срок наказания офицеру окружной суд постановил сократить до двух лет и десяти месяцев, учитывая, что именно от него следствие узнало все обстоятельства трагедии в небе над Крымом.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...