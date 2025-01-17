Суд приговорил адвокатов Навального к срокам от 3,5 до 5,5 лет

Петушинский районный суд приговорил трех адвокатов оппозиционера Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет, передает «Интерфакс». Они признаны виновными по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

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Согласно приговору, Вадиму Кобзеву назначили пять лет шесть месяцев колонии общего режима, Алексею Липцеру — пять лет колонии, Игорю Сергунину — три года шесть месяцев. Суд также запретил каждому из них заниматься оказанием юридических услуг в течение трех лет. Прокурор просил назначить подсудимым от пяти до пяти лет 11 месяцев лишения свободы.

Кобзев и Липцер не признали вину. О признании вины Сергуниным следствие сообщало в мае 2024 года. Тогда следователь на заседании по продлению меры пресечения сказал, что Сергунин дал «показания по существу предъявленного обвинения». На последующих заседаниях по продлению ареста дело Игоря Сергунина суд рассматривал отдельно.

Дело в отношении защитников было возбуждено ГСУ СКР 11 октября 2023 года, спустя два дня их задержали. Материалы расследования были выделены из большого дела в отношении оппозиционера и так называемой команды Навального, которую следствие считает экстремистской организацией. По версии СКР, с марта 2021-го по август 2023 года Кобзев, Липцер и Сергунин, «являясь членами сообщества», отправлялись на свидание с Навальным в колонию, «снабжали» его информацией о действиях участников «команды», а затем передавали им различные указания. В Петушинский районный суд дело передали в июне 2024 года. Тогда защитники поясняли — обвинение считает, что подсудимые вступили в экстремистское сообщество на территории Владимирской области, где Навальный отбывал срок по делу «Ив-Роше».

О деле — в публикации «Ъ» «У Алексея Навального увели адвокатов».

Полина Мотызлевская