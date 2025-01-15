Бывший глава «Открытия» Алексеев возглавит совет директоров Почта-банка

Бывший глава банка «Открытие» Михаил Алексеев станет советником президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина. Он также возглавит совет директоров Почта-банка, сообщил господин Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Он будет председателем совета директоров Почта-банка и моим советником. Будет в этом качестве курировать присоединение Почта-банка»,— рассказал глава ВТБ журналистам (цитата по ТАСС).

ВТБ и «Почта России» создали Почта-банк в 2016 году. Им принадлежало 50% минус одна акция, еще две акции были у председателя правления банка Александра Пахомова. В декабре 2024-го ВТБ консолидировал свой пакет акций Почта-банка до 100%. Сумма сделки составила 36 млрд руб.

Интеграция офисной сети ВТБ и «Открытия» стартовала в декабре 2023 года, по ее итогам вывески сменило 245 отделений в 60 российских регионах. В январе 2025-го ВТБ сообщил, что завершил перевод отделений «Открытия» под свой бренд.

Подробнее о первой сделке — в материале «Ъ» «Почта-банк готов к отделению».