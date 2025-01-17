«Потребуется постоянный мониторинг курортных берегов»

О последствиях разлива мазута для экологии юга России и возможных сроках ликвидации происшествия “Ъ” рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Данилов-Данильян

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Виктор Данилов-Данильян

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Насколько серьезное происшествие для экологии России разлив мазута в Керченском проливе?

— Впервые мазут разливается в таких больших количествах. С моей точки зрения, это самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. То есть это беспрецедентное событие. Разлив дизельного топлива в Норильске в 2020 году нельзя сравнить с сегодняшней ситуацией. Там все было локально и быстро устранено: благоприятствовали природные и погодные условия, хватало техники.

— Можно ли было бы избежать ситуации?

— Да, как минимум не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад. В зимнее морское плавание суда класса «река—море» в принципе выпускать нельзя. Избежать катастрофических последствий с таким отношением невозможно: рано или поздно они бы наступили. Механизм страхования подобных событий у нас практически не работает, а серьезные работы по ликвидации последствий начались только на девятый или десятый день после аварии. Первую неделю на месте трагедии были лишь волонтеры.

— Загрязнение угрожает только России?

— В конце января оно может достичь Одессы. Нельзя исключать, что мазут может подойти и к берегам Румынии и Болгарии, а на юго-востоке моря и к Турции. Играют роль морские течения и ветер. Основное течение идет мимо Крымского полуострова, но языки направляются непосредственно в его сторону. Они затрагивают Опукский заповедник, Феодосию, Коктебель, Судак, Ялту, Балаклаву, Севастополь и Евпаторию.

— Для того чтобы нивелировать риски, нужно убрать из моря весь мазут?

— Мазут, который будет плавать на поверхности моря в его центральной части, достаточно удаленной от берега, возможно и не стоит ловить. Затраты окажутся огромными, а результат незначительным. Лучше уделять больше внимания тому, что получается лучше: чистке берегов и прибрежных областей. Сложно подсчитать, сколько времени уйдет на завершение работ. Опустившись на дно на глубину более 200 м, где находится сероводородный слой, мазут может лежать там очень долго. Но нужно быть готовым к тому, что его могут поднять восходящие потоки. Потребуется постоянный мониторинг курортных берегов, и только когда мы убедимся, что появление новых выбросов мазутных сгустков из моря становится крайней редкостью, эту деятельность можно ослабить.

— Убрать весь мазут к началу летнего курортного сезона не получится?

— Как вылавливать сгустки, если они плавают неизвестно где? Не нужно «ловить блох» поодиночке, даже если их очень много.

— Что можно сделать с песком в мазуте?

— Смесь нужно превращать в плодородный грунт, добавляя туда сорбенты, обогащенные биоматериалы, специальные штаммы бактерий, которые перерабатывают мазут. Для ускорения процесса можно прокладывать слои разной органики — сена, соломы, торфа. Так достаточно быстро, возможно даже в течение нескольких месяцев, получится хорошее удобрение.

— Последствия для экосистемы региона будут серьезными?

— Для экосистемы это страшный удар: гибель десятков тысяч птиц, множества дельфинов, большие потери в прибрежной флоре и фауне. В такой среде, даже если она и находится в соленой воде, ничего практически жить не сможет, за исключением микроорганизмов, которые питаются мазутом и разлагают его. Вывоз минимум 200–500 тыс. тонн загрязненного грунта тоже не пройдет бесследно, а обязательно приведет к переформированию берега. Уже зарегистрированы места, где из-за удаления грунта, куда попал мазут, море уже наступило на сушу на 30–50 м. Для всей туристической инфраструктуры это будут огромные потери, появятся и огромные расходы, связанные с комплексом необходимых работ.

Интервью взяла Алина Мигачёва