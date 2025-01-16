Украина и Великобритания подписали соглашение о «столетнем партнерстве»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о «столетнем партнерстве». Оно подразумевает углубление связей в сферах обороны, науки, энергетики и двусторонней торговли.

Британский премьер Кир Стармер прибыл в Киев с необъявленным визитом утром в среду. Это первая поездка господина Стармера на Украину на посту премьер-министра.

Как сообщала The Guardian, ожидается, что в ходе визита в украинскую столицу Кир Стармер объявит о предоставлении Киеву £40 млн (более $48 млн) на восстановление экономики.

Великобритания — один из крупнейших военных доноров Украины. В декабре МИД Великобритании сообщил, что общая сумма финансовой помощи Лондона Киеву с начала активной фазы конфликта в феврале 2022 года составила 12,8 млрд фунтов стерлингов. Британия также обучила более 50 тыс. украинских военнослужащих.

Анастасия Домбицкая