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Коммерсантъ FM
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Картаполов и Луговой обратились к СКР с просьбой проверить деятельность Чубайса

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутат Андрей Луговой направили обращение в СКР в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Они попросили проверить его деятельность на предмет преступлений. Об этом господин Картаполов рассказал в Telegram-канале.

Андрей Картаполов

Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Также, по словам депутата, в Генпрокуратуру России отправили запрос о предоставлении документов по уголовным делам, возбужденным в отношении господина Чубайса. В частности, речь идет о периоде, когда экс-чиновник работал в компании «Роснано». Если подобные материалы найдутся, то их по просьбе депутатов направят в комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.

Сам Анатолий Чубайс с 2022 года проживает в Израиле, в марте того же года он покинул пост спецпредставителя президента России. Владимир Путин сказал, что не понимает, с какой целью господин Чубайс «удрал» из России.

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