В поисках свободы торговли

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник начал двухдневный официальный визит во Вьетнам — вчера в Ханое прошли его переговоры с главой правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. Обсуждались планы по наращиванию товарооборота до $15 млрд к 2030 году (сейчас — $6 млрд). Способствовать этому должно сотрудничество в перспективных отраслях — сфере цифровых технологий, радиоэлектронной промышленности, машиностроении и сельском хозяйстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Личная встреча премьеров РФ и Вьетнама Михаила Мишустина и Фам Минь Чиня открыла возможность подписания пакета документов о расширении сотрудничества двух стран

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Личная встреча премьеров РФ и Вьетнама Михаила Мишустина и Фам Минь Чиня открыла возможность подписания пакета документов о расширении сотрудничества двух стран

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин вчера прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом — это первая его поездка в страну в качестве премьер-министра. Как отметил в ходе переговоров в Ханое премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, визит российской делегации «является хорошей возможностью для того, чтобы проверить, как осуществляются договоренности, достигнутые на высшем уровне, и наметить планы на будущее».

Некоторой праздничности визиту добавляло то, что он имеет и символическое значение: 30 января исполнится 75 лет дипотношениям между Россией и Вьетнамом. Это было отмечено фотовыставкой, посвященной дипломатии Ханоя в фойе Канцелярии правительства Вьетнама перед залом переговоров, на которой была в том числе представлена небольшая ретроспектива российско-вьетнамских отношений, в частности кадры с космического корабля «Союз-37» с советско-вьетнамским экипажем на борту 1980 года и фотографии открытия памятника Александру Пушкину в Ханое в 2021 году, а также встреч глав государств и премьеров двух стран разных лет.

Как подчеркнул Михаил Мишустин, Вьетнам — важный партнер России в Юго-Восточной Азии. Отметим, страна является одной из быстрорастущих экономик региона (по данным Государственного статистического управления страны, рост ВВП в 2024 гожу составил 7,09% и стал самым высоким среди экономик Юго-Восточной Азии), к тому же в страну переехали многие западные производства, ранее размещавшиеся в Китае.

Приоритетное внимание, по словам российского премьера, уделяется наращиванию торгово-экономического взаимодействия — товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году вырос почти на четверть (в 2023 году показатель оценивался в $5 млрд, то есть теперь он составляет около $6,2 млрд).

Такую динамику связывают, в частности, с заключением еще в 2015 году соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Оно предусматривает упрощение доступа товаров на рынки стран—участниц договора (например, за счет снижения таможенных пошлин).

Впрочем, несмотря на такой рост, показатели остаются ниже обнародованных в 2023 году ожиданий — тогда Дмитрий Чернышенко в качестве ориентира называл товарооборот в $10 млрд к 2025 году. Одна из причин — риски вторичных санкций для Вьетнама: товарооборот с США у страны многократно больше, чем с РФ (более $135 млрд), в связи с чем Москва и Ханой, видимо, ищут устраивающие обе стороны возможности для усиления сотрудничества.

Так, по итогам переговоров утвержден комплексный план сотрудничества России и Вьетнама до 2030 года. Детали документа не раскрываются, однако, как сообщил Михаил Мишустин, план предусматривает наращивание товарооборота к этому сроку до $15 млрд.

Среди перспективных сфер для взаимодействия Москва и Ханой рассматривают совместные проекты в области цифровых технологий, в частности искусственного интеллекта, больших данных, программного обеспечения, а также сотрудничество в радиоэлектронной промышленности и атомной энергетике (глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил «очень серьезный настрой» правительства Вьетнама вернуться к реализации и актуализации проекта строительства АЭС «Ниньтхуан-1»). Также обсуждалось расширение поставок машиностроительной продукции — по словам главы Минэкономики Максима Решетникова, ГАЗ работает на рынке Вьетнама, у АвтоВАЗа есть планы по выходу на него, но для роста уровня локализации и инвестиций в этой сфере необходимо решить вопросы с платежами и «ряд сложных ситуаций».

По словам министра, обсуждался и вопрос аттестации агропроизводителей РФ для увеличения поставок продукции во Вьетнам — по его словам, сейчас «есть определенные ветеринарные ограничения, поэтому по факту надо каждое предприятие так или иначе аттестовать, с тем чтобы вьетнамские соответствующие службы тоже подтвердили». В частности, речь идет о наращивании экспорта пшеницы во Вьетнам, чему уже поспособствовало снятие ряда фитосанитарных ограничений. По оценкам заместителя главы Минсельхоза Максима Титова, в среднесрочной перспективе показатель может увеличиться до 1,5–2 млн тонн в год (в 2024-м — 0,5 млн тонн).

Кроме того, страны рассчитывают на рост взаимных турпотоков: в 2023 году показатель вырос втрое, за 2024 год — почти на 85%, до 232,3 тыс. поездок. Планируется увеличить число рейсов между странами — полеты начнут выполнять не только две российские авиакомпании, но и вьетнамские.

Евгения Крючкова, Ханой