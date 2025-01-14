Цены российской утильсборки

Новый год для российского авторынка ожидаемо начался с повышения цен на новые автомобили. Процесс идет довольно хаотично, но массово, отмечают участники отрасли и эксперты. Речь идет как о китайских моделях, так и о российской Lada, цены на которую повышены в среднем на 1,8%. Главные причины обновления прайс-листов — продолжающееся перекладывание утильсбора в цену автомобилей и волатильность курса. По итогам первого полугодия рост цен может достичь 10%, полагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Цены на новые легковые автомобили с января выросли на 1,5–5% по ряду моделей, следует из опроса, проведенного “Ъ” среди дилеров и аналитиков. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сейчас переписывание ценников — достаточно массовая история. А главный подстегивающий фактор — повышение утилизационного сбора, которое продолжает постепенно перекладываться в цену автомобиля. По мнению эксперта, в стоимость машин пока не полностью заложена индексация утильсбора, произошедшая с октября 2024 года и января 2025 года. Также на рост цен влияет волатильность курса, уточняет господин Удалов. «Происходит отмена акций и скидок, при этом изменяются цены на новый модельный год. По некоторым моделям изменение цены — до 4–5%»,— рассказывает он.

По оценкам гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, наибольший рост цен наблюдается по маркам, у которых на конец года оставались незначительные запасы: рост себестоимости ощутимее на пополняющемся складе. «У брендов, которые сформировали значительные остатки на конец декабря на четыре-пять месяцев продаж, вопрос роста цен не стоит — наоборот, есть необходимость стимулировать спрос в текущей ситуации»,— добавляет топ-менеджер. Сергей Удалов уточняет, что, как правило, в первую очередь растут цены на самые популярные модели. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отмечает, что пересмотр ценников идет довольно хаотично: не по всем брендам и моделям. Помимо утильсбора и курса на ценовую политику влияют положение автопроизводителя на российском рынке и его дальнейшие планы в стране. «Текущий спрос на автомобили дает возможность повышать цены»,— добавляет эксперт. В декабре рынок вырос на 3,3% год к году и на 1,3% к ноябрю, до 123,4 тыс. штук, подсчитывали в «Автостате» (см. “Ъ” от 10 января).

По данным «Автостата», в январе ценники на российском рынке обновили автомобили брендов китайского автоконцерна Great Wall. В частности, лидер среди иномарок в России — Haval с января повысил цены на 100–200 тыс. руб. на шесть моделей: Jolion, М6, H3, F7, H5 и H9. По 100 тыс. руб. прибавили пикапы Great Wall: Poer и Poer KingKong. Премиальная марка Wey подняла цены на 200 тыс. руб. на гибридный Wey 07 и на 100 тыс. руб. на гибридный минивэн Wey 80. Весь модельный ряд Tank подорожал на 200–500 тыс. руб. Также прайс-листы переписал китайский Chery: седан Chery Arrizo 8 стал дороже на 100 тыс. руб. А Exeed повысил цены на внедорожник VX на 480–560 тыс. руб. в зависимости от комплектации. В АвтоВАЗе рассказали “Ъ”, что с 14 января также обновят прайс-листы: подорожание затронет машины семейства Lada Granta и Lada Niva Travel. В среднем по модельному ряду повышение составит 1,8%.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили “Ъ” о подорожании автомобилей ряда брендов с января на 1,5–2%. По итогам января—февраля цены могут постепенно вырасти не менее чем на 10%, прогнозируют в РОАД. Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что некоторые импортеры повысили цены с 1 января в среднем на 3%. «Сейчас все пристально следят за трафиком и динамикой продаж января, пытаясь понять настроение рынка. Результаты декабря показали, что сбалансированный подход некоторых марок к ценообразованию позволяет сохранять продажи на высоком уровне»,— считает топ-менеджер. Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что импортеры пока еще подводят итоги прошлого года и окончательных корректировок цен нет. Однако на некоторые модели цены взлетели: например, популярный гибридный кроссовер Lixiang с 1 января подорожал сразу на 667 тыс. руб., говорит господин Иванов.

Дилеры и эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на новые машины в стране: инфляция, утильсбор, курс валюты и высокая ставка ЦБ продолжат влиять на спрос и ценообразование. «Автостат» пока сохраняет прогноз по увеличению стоимости новых автомобилей на 10% за первое полугодие. «Подорожание затронет все бренды, меньший рост будет на марки с высокой локализацией производства на территории России»,— добавляет директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Наталия Мирошниченко