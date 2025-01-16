Инвесторы растянулись на керамограните

Proxima Capital Group (PCG) и бывший топ-менеджер СИБУРа стали совладельцами одного из крупнейших в России производителей облицовочной плитки и керамогранита — группы Unitile, бизнес которой может стоить 6 млрд руб. Эта сделка могла пройти на безденежной основе. Такие механизмы могут стать популярными из-за текущей высокой стоимости заемных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Плитэксперт» получило 5% в ООО «Юнитайл Холдинг» (бренд Unitile), следует из ЕГРЮЛ. 70% в «Плитэксперте» у ООО «Проксима кэпитал групп» (PCG; Proxima Capital Group) Владимира Ермошина и Владимира Татарчука. 20% принадлежат Катарине Конкс, 10% у Виталия Баранова. В PCG пояснили “Ъ”, что переход 5% долей в структуре Unitile ООО «Плитэксперт» — часть сделки по продаже холдингу бизнеса Quadro Decor, заключенной осенью 2024 года. В дальнейшем компания сохранит участие в бизнесе. В Unitile “Ъ” не ответили.

Катарина Конкс — супруга бывшего председателя правления и совладельца СИБУРа Дмитрия Конова. Она руководит благотворительным фондом «Семейный», в числе учредителей которого господин Конов. Виталий Баранов был вице-президентом СИБУРа.

Собеседник “Ъ” на рынке предполагает, что для предпринимателей вложения в бизнес Unitile — портфельная инвестиция.

Unitile развивается с 1990-х годов. Основным владельцем бизнеса, согласно СПАРК, выступает Александр Файн. В группу входят производства общей мощностью 25 млн кв. м в год облицовочной плитки, керамогранита, декоративных элементов, кирпича, карьеры для добычи сырья в Ростовской и Воронежской областях. Согласно Ассоциации производителей керамических материалов, Unitile — на втором месте по выпуску керамической продукции в России: доля оценивается в 14,4%. Инвестбанкир Илья Шумов предполагает, что стоимость бизнеса Unitile — около 6 млрд руб.

Осенью прошлого года стало известно, что Unitile выкупил у PCG основного конкурента — Quadro Decor. Сумма сделки оценивалась в 600 млн руб. (см. “Ъ” от 25 сентября 2024 года). Исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов Антон Солон говорит, что производство керамической плитки в целом считается успешным бизнесом, но сделки слияния и поглощения здесь крайне редки. Эта стала первой за долгое время.

Соглашения, предполагающие вместо денег выделение продавцу доли в компании-покупателе, в России тоже проходят нечасто.

Это около 5% от общего числа сделок слияния и поглощения, говорит старший юрист «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Федор Муходанов. Эта практика, по его словам, больше распространена за рубежом: «На развитом публичном рынке акции практически эквивалентны деньгам». Илья Шумов говорит, что в России схожим образом структурировалась продажа группе «Черкизово» доли Grupo Fuertes в СП «Тамбовская индейка» в 2021 году. За 50% в этой компании российский производитель тогда передал 2,78% в материнской структуре.

Сейчас, по мнению господина Шумова, расчет долями или акциями может быть альтернативой денежным сделкам из-за высокой стоимости кредитов. Так может строиться отложенный платеж — миноритарный пакет его гарантирует, поясняет господин Муходанов. Юрист Forward Legal Максим Игнатов не исключает, что целью изначально могло быть создание полноценного СП: стороны могли прописать в договоре и распределение обязанностей по финансированию и управлению проектом.

Антон Солон замечает, что производство всех видов керамической плитки за 2024 год выросло на 1,8% год к году. Рынок, по его словам, решил проблемы с поставками сырья и оборудования. Основной прирост обеспечивает керамогранит, его доля на рынке увеличивается, говорит эксперт. Руководитель направления «Плитка» «Лемана Про» Надежда Кораблева объясняет, что популярные сейчас дизайнерские концепции предусматривают создание больших гладких поверхностей с минимальным количеством швов. Для таких решений требуются крупноформатные плиты.

Александра Мерцалова, Ольга Мордюшенко