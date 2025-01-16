Кандидаты обходят Украину стороной

В Сенате США стартовал марафон по утверждению претендентов на ключевые посты в кабинете Дональда Трампа. Выдвинутый на пост госсекретаря Марко Рубио и предполагаемый глава ЦРУ Джон Рэтклифф могут получить не просто достаточную для утверждения, но уверенную двухпартийную поддержку. Трудностей не должно возникнуть и у претендентки на пост генпрокурора Пэм Бонди, и у вероятного министра обороны Пита Хегсета. В числе вопросов, которыми сенаторы «пытали» кандидатов,— перспективы украинского урегулирования и продолжения помощи Киеву. Однако из ответов следовало, что по этой теме кандидаты полностью полагаются на своего будущего шефа, которому, вероятно, еще только предстоит определиться с тактикой и стратегией. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из всех кандидатов на посты в новой администрации США лишь соискатель должности госсекретаря Марко Рубио сказал нечто значимое о российско-украинском конфликте. «Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у них заканчиваются деньги, а в том, что заканчиваются украинцы»,— сообщил он на сенатских слушаниях

Фото: Celal Gunes / Anadolu / Getty Images Из всех кандидатов на посты в новой администрации США лишь соискатель должности госсекретаря Марко Рубио сказал нечто значимое о российско-украинском конфликте. «Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у них заканчиваются деньги, а в том, что заканчиваются украинцы»,— сообщил он на сенатских слушаниях

Фото: Celal Gunes / Anadolu / Getty Images

На этой неделе в Сенате США состоялось сразу несколько заседаний, на которых рассматривались ключевые выдвиженцы Дональда Трампа. Пожалуй, самым драматичным было обсуждение кандидатуры на пост главы Пентагона Пита Хегсета. В декабре ходили настойчивые слухи, что он неспособен заручиться необходимой поддержкой законодателей и будет вынужден сойти с дистанции, поэтому ему вот-вот подыщут замену.

Причиной сомнений некоторых сенаторов стал скандал сексуального характера с участием Пита Хегсета. 44-летнего претендента также уличили в чрезмерном употреблении алкоголя и подозревали в финансовых махинациях в некоммерческой организации.

В ходе слушаний он отверг все обвинения. Более того, когда законодатели задавали острые вопросы насчет пригодности господина Хегсета к руководству вооруженными силами, он утверждал, что стал объектом «клеветнической кампании».

Но вопросы касались не только этих скандалов. Ранее некоторые чиновники, работающие в сфере национальной безопасности, выражали обеспокоенность тем, что у претендента недостаточно опыта для руководства Пентагоном. На слушаниях сенатор-демократка Тэмми Дакворт — ветеран войны, потерявшая в Ираке обе ноги,— решила проверить квалификацию господина Хегсета и, в частности, поймала его на незнании количества стран—членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). «Я не могу назвать вам точное количество стран, но я знаю, что у нас есть союзники в Южной Корее и Японии, а также в AUKUS с Австралией, пытающейся работать над подводными лодками»,— лишь сказал он. На это сенатор ответила: «Ни одна из трех упомянутых стран не входит в АСЕАН. Я предлагаю вам выполнить домашнее задание, прежде чем готовиться к такого рода переговорам».

Ушел Пит Хегсет и от четких ответов на вопросы про перспективы продолжения помощи Украине. «Если моя кандидатура будет утверждена, я сделаю все, чтобы Министерство обороны играло ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке специального представителя президента (по Украине.— “Ъ”)»,— сказал он. Вероятно, сенаторы ожидали куда более четкого плана по ключевому направлению внешней политики будущей администрации.

Более подробно на украинскую тему порассуждал днем позже сенатор Марко Рубио — кандидат на пост главы Госдепартамента. В частности, он намекнул на планы новой администрации по разрешению конфликта, признав: Украина не сможет вернуть всю свою территорию, а обещания уходящего президента Джо Байдена поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» нежизнеспособны. «Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у них заканчиваются деньги, а в том, что заканчиваются украинцы. Есть разница в размерах (стран.— “Ъ”), которая имеет значение. То, что сделал (президент РФ.— “Ъ”) Владимир Путин, неприемлемо, в этом нет никаких сомнений, но эта война должна закончиться»,— заключил господин Рубио.

Рубио отметил также, что в ходе потенциального урегулирования будут решаться такие вопросы, как нейтралитет Украины и возможности ослабления санкций против РФ.

При этом, говоря в целом про внешнеполитический курс будущей администрации, он подчеркнул: ключевая цель — отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами, но с позиции силы. «Я уверен, что восстановление системы сдерживания и демонстрация силы важны, потому что это предотвращает войны и дает нам преимущество в дипломатии. Мы надеемся решать 99,9% глобальных разногласий именно дипломатическим путем, а не через вооруженные конфликты»,— отметил Марко Рубио.

Эта же тема, хотя и немного с другой стороны, затрагивалась на слушаниях с участием Джона Рэтклиффа, получившего должность директора национальной разведки во время первого срока Дональда Трампа, а теперь претендующего на пост главы ЦРУ.

Рэтклифф считает, что спецслужба сдала позиции и сейчас совсем «не там, где должна быть». Он пообещал сфокусироваться на противостоянии Китаю как главному геополитическому сопернику США, но и о России, Иране, Северной Корее и наркокартелях не забывать.

При этом Джон Рэтклифф тоже ушел от ответа на вопрос о продолжении помощи Украине. «Я полагаюсь на президента в вопросах политики США в отношении Украины. Моей обязанностью в качестве директора ЦРУ будет своевременное предоставление информации о российско-украинском конфликте, чтобы президент мог принять лучшее решение»,— сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Так или иначе, шансы на утверждение у господ Хегсета, Рубио и Рэтклиффа весьма велики. «Я считаю, без сомнения, Пит (Хегсет.— “Ъ”) будет утвержден, и я думаю, что он получит мощную поддержку от всех республиканцев, как мужчин, так и женщин»,— заявил, в частности, сенатор Маркуэйн Маллин.

Карьерные перспективы Пита Хегсета зависят исключительно от Республиканской партии, у которой в Сенате большинство голосов: 53 против 47. Что касается Марко Рубио, то слушания по его кандидатуре вообще были необычайно дружелюбными: его давние коллеги по Сенату нахваливали политика и его квалификацию в части предполагаемой работы на посту главного дипломата Америки. Издание Politico полагает, что господину Рубио несложно будет получить голоса от обеих партий.

Демократы видят в кандидате Рубио одного из немногих, с кем они смогут работать в новой администрации. С одной стороны, они знают его лично и понимают, что тот способен на переговоры, с другой — принимают во внимание, что Марко Рубио, скорее всего, столкнется с множеством проблем внутри администрации Дональда Трампа (ее правое крыло смотрит на сенатора с подозрением). Поэтому для демократов на слушаниях не было смысла пытаться оспаривать его кандидатуру.

Особых препятствий вряд ли стоит ожидать и Джону Рэтклиффу. По всей видимости, он совсем скоро сменит уходящего в отставку директора ЦРУ Уильяма Бернса и станет первым человеком, который будет одновременно исполнять обязанности директора ЦРУ и главы национальной разведки.

Екатерина Мур