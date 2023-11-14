Что происходит после ввода войск России на Украину. День 629-й

В Московской, Тамбовской и Брянской областях были сбиты четыре БПЛА. Владимир Зеленский и Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте. Министерство финансов США запросили информацию о 100 судах из-за подозрений в перевозке нефти из РФ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:10. Андрей Ермак выступил против вступления в НАТО только части страны. «Никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету»,— сказал глава офиса президента Украины в ходе своей поездки в США.

09:01. Минобороны Украины отрицает планы по отставке трех командующих, о чем писала «Украинская правда».

08:58. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте по семи направлениям.

8:55. Футболист Василий Березуцкий посоветовал российским спортсменам уезжать, «если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться». «Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, то тогда можно оставаться»,— сказал он в интервью Нобелю Арустамяну.

8:51. Суд Праги разрешил провести выплаты кредиторам «дочке» Сбербанка в Чехии на сумму около $2,5 млрд, сообщает портал e15.cz.

8:47. Минфин США запросил информацию о 100 судах из-за подозрений в перевозке российской нефти в нарушении санкций, сообщил источник Reuters. Уведомления получили 30 зарубежных компаний.

8:45. В Москве арестованы двое молодых людей, которые по версии следствия, готовили поджог в одной из воинских частей, проникнув для разведки на базу хранения техники ПВО.

8:42. Ночью над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей были уничтожены четыре беспилотника самолетного типа, отчиталось Минобороны РФ.