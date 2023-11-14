Украина и Запад признали, что цель передать Киеву миллион снарядов недостижима

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз (ЕС) не выполнит план по поставке 1 млн артиллерийских снарядов Украине до марта 2024 года. В числе причин министр назвал состояние оборонного производства и бюрократические преграды. Это подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и Минобороны ФРГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Кулеба заявил, что у ЕС сохраняется «политическая воля поддерживать Украину», но возникли проблемы из-за «жалкого состояния оборонной промышленности, способной производить достаточное количество снарядов и складов, и способности заключать внешние контракты». «Выяснилось, что очень много препятствий, очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии»,— рассказал глава МИДа в эфире всеукраинского телемарафона (цитата по ТАСС).

Дмитрий Кулеба утверждает, что в ЕС уже начали предпринимать шаги для исправления ситуации, но, по его мнению, «надо быстрее, надо больше». О каких шагах речь, он не уточнил. «Мы очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять»,— добавил министр.

О том, что цель по поставке снарядов Украине не будет достигнута, заявил сегодня министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что члены ЕС работают вместе с промышленностью над наращиванием производства. «Можно с уверенностью предположить, что миллион боеприпасов поставлен не будет»,— сказал министр перед заседанием Совета обороны ЕС в Брюсселе (цитата по Reuters).

Господин Боррель накануне признал, что ЕС не успеет выполнить план по отправке боеприпасов Украине, но заверил, что Брюссель не отказывается от этой цели. Он пояснил, что для ее выполнения ЕС уже выделил 300 тыс. снарядов из собственных запасов, а сейчас начал их дополнительное производство, которое в будущем планируется расширить.

«У нас сохраняется эта задача (поставить Украине 1 млн боеприпасов.— "Ъ"), но мы, наверное, не сможем выполнить ее до конца года, все зависит от того, как быстро контракты будут выполнены и заводы смогут производить»,— пояснил господин Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС, прошедшей вчера, 13 ноября.

Глава европейской дипломатии в марте объявил о решении поставить миллион боеприпасов Украине. Европейские страны просили €10 млрд компенсации за поставки оружия Киеву. 26 октября Bloomberg сообщало, что план ЕС выполнен только на 30%. По данным агентства, некоторые страны просили продлить сроки поставок снарядов. Глава Минобороны Украины Алексей Резников жаловался на истощение запасов ракет к советским системам ПВО.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер