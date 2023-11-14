Финляндия ограничит движение на границе с РФ из-за опасений притока мигрантов

Финляндия готовится к ограничению движения на границе с Россией, сообщила глава финского МВД Мари Рантанен. По ее словам, Хельсинки опасается роста числа нелегальных мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters, Reuters Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters, Reuters

Министр уточнила, что в соответствии с законом страны можно вводить подобные ограничения для борьбы «с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения». «Министерство внутренних дел в ускоренном порядке представит правительству предложение об ограничении или закрытии погранпереходов»,— сказала госпожа Рантанен на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Она отметила, что число мигрантов без виз на границе пока небольшое, но «значительно выросло». «Дело не всегда в количестве, а в явлении. Мы не можем сразу принять самые строгие меры. Но правительство имеет право принимать все меры, которые позволяет закон»,— подчеркнула министр.

По данным финской погранслужбы, на прошлой неделе на восточную границу страны прибыл 71 человек без документов, попросив убежища, на этой неделе — около 60 человек. Уточняется, что большинство их них — выходцы с Ближнего Востока.

Финляндия с 30 сентября запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма. Власти также ограничили въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами. На этой неделе стало известно, что аналогичные ограничения касаются въезжающих на велосипедах. «Фонтанка» сообщала, что велосипедистов разворачивают на КПП «Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа».

Лаура Кеффер