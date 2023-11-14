Салливан: отсутствие помощи Украине и Израилю нанесет ущерб интересам США

Администрация США продолжает работать с Конгрессом по вопросу дополнительного финансирования на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на укрепление границы на юге страны, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, без принятия пакета будет нанесен ущерб интересам США.

«Национальным интересам США будет нанесен серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить и сохранить финансирование Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы»,— сказал господин Салливан журналистам. Брифинг транслировался на YouTube-канале Белого дома.

В Белом доме уверены, что, несмотря на сложности, обе партии поддерживают помощь Украине. Господин Салливан считает, что стороны придут к соглашению, но пока неизвестно, «как именно, с помощью какого механизма и в каком объеме».

США продолжают оценивать возможности для финансирования Украины, чтобы предоставлять ей средства для защиты. Но делать это становится «все сложнее и сложнее», признал помощник президента. По его словам, «окно возможностей закрывается». Сейчас Вашингтон предоставляет Украине все то, «в чем она нуждается», но при полном финансировании сможет поставить больше.

Президент Джо Байден ранее предложил выделить на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на укрепление южной границы США $106 млрд (в том числе больше $61 млрд Украине). Белый дом хотел, чтобы вопрос финансирования всех целей рассматривался одним пакетом, однако республиканцы выступили против этого. Палата представителей приняла отдельный законопроект о помощи Израилю в размере $14 млрд, но Сенат заблокировал инициативу.

О ситуации в Конгрессе на фоне разногласий по Украине — в материале «Ъ» «Шатдаун звонит дважды».

Леонид Уварчев