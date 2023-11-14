«Дочь» за «мать» отвечает

Федеральная налоговая служба (ФНС) составила перечень из 22 стран и территорий, не исполняющих обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами — то есть финансовой, налоговой и иной информацией о деятельности международных холдингов, имеющих дочерние компании в РФ. В перечень попали, в частности, Германия, Франция, Кипр и Нидерланды. Очередной черный список не просто фиксирует вызванные санкциями сложности получения международной налоговой информации — с его появлением налоговики под угрозой повышаемых сейчас штрафов смогут требовать страновые отчеты напрямую у российских «дочек» международных групп компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ФНС опубликовала проект приказа об утверждении перечня стран, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами. В такой черный список предлагается включить 22 юрисдикции: это Австралия, Австрия, Бельгия, Бермуды, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Япония.

К обмену страновыми отчетами Россия присоединилась с 2017 года. Процесс предполагает, что головная организация международной группы компаний (МГК, годовая выручка более €750 млн) предоставляет данные о финансовых, налоговых и иных показателях группы в налоговый орган государства, резидентом которой она является. Тот, в свою очередь, делится этой информацией с налоговыми службами стран, в которых расположены другие участники группы.

Перечень юрисдикций, с которыми РФ должна вести такой обмен, содержит 67 стран и 8 территорий. Теперь из него предлагается выделить тех, кто обязательства по автообмену не исполняет. Однако черный список не просто фиксирует уже известные и вызванные санкциями сложности получения международной налоговой информации — согласно Налоговому кодексу РФ, если головная организация МГК находится в стране, включенной в перечень юрисдикций, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автообмену, ФНС направляет требование о предоставлении странового отчета уже российской «дочке» такого холдинга.

Отметим, что ранее ряд «недружественных» стран уже заявил об отказе от обмена налоговой информацией с РФ. Так, например, поступили Германия и Латвия (последняя, впрочем, в предложенный ФНС черный список почему-то не попала).

Де-факто число стран, с которыми нет информационного обмена, заметно шире представленного ФНС списка — например, об отказе обмениваться налоговой информацией публично заявляли власти США, Великобритании и Швейцарии. Но они не попали в перечень в силу того, что на сегодняшний день не являются странами, с которыми Россия должна осуществлять такой обмен (США вообще не присоединялись к автообмену с РФ, а Великобритания и Швейцария были исключены из списка в 2022 году в ответ на отказ сотрудничать в этой сфере). При этом, как ранее отмечала замглавы ФНС Юлия Шепелева, некоторые «недружественные» страны все же продолжают обмен информацией (их она, впрочем, не назвала, чтобы «у партнеров не было проблем»).

Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Дмитрий Кулаков поясняет, что страновые отчеты позволяют налоговым органам получать сведения об экономической деятельности МГК, а также о распределении доходов, прибыли и уплаченных налогах между странами присутствия. На основе таких данных выявляются риски трансфертного ценообразования или возможного перемещения прибыли в низконалоговые юрисдикции.

«Логично, что приказ разработан в связи с имеющимися трудностями в обмене страновыми отчетами: в новых реалиях ФНС перекладывает на российских налогоплательщиков бремя сбора существенного объема информации по зарубежному контуру»,— говорит партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнева. Для ФНС, добавляет Дмитрий Кулаков, такая практика не будет новой — например, поскольку США не присоединялись к автообмену, российские «дочки» американских МГК регулярно получают от ФНС требования о представлении отчетов.

Как отмечает партнер отдела трансфертного ценообразования «ТеДо» Наталия Козлова, формирование списка «очень в тренде поправок к Налоговому кодексу в части ужесточения контроля за внешнеторговыми сделками» (см. “Ъ” от 3 ноября; на прошлой неделе они были одобрены Госдумой во втором чтении). В частности, поправки существенно увеличивают штрафы за неподачу странового отчета. Сейчас, говорит эксперт, российские «дочки» МГК не должны представлять их по требованию ФНС, если информация была представлена материнской или уполномоченной компанией в иностранные налоговые органы и, соответственно, может быть получена в рамках автообмена,— но на практике, когда процесс обмена сильно затруднен, ФНС получить ее не может. «С введением перечня стран, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автообмену, у ФНС появляются законодательные основания обратиться за получением странового отчета к российской "дочке", на которую в случае отказа может быть наложен штраф (его размер повышается с 100 тыс. руб. до 1 млн руб.)»,— добавляет она.

В итоге, полагает Ольга Плетнева, у российских компаний появится дополнительная административная нагрузка — даже при наличии у головной компании готового странового отчета его придется переработать под требования НК РФ (из-за ряда отличий от иностранных требований). «При этом факт запроса странового отчета у российской компании не означает обязательного роста количества проверок: хотя полученную информацию ФНС и использует, в том числе для принятия решения о начале проверки, по сути ровно такую же информацию налоговая получала и раньше, но от головных компаний группы»,— говорит эксперт.

Евгения Крючкова