Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за границей

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за рубежом, заявил РБК глава НСПК Владимир Комлев. Он уточнил, что НСПК может дать банкам дополнительные разъяснения по этому вопросу, чтобы устранить неопределенность при приеме таких платежей.

Из-за санкций стало нельзя оплатить за границей покупки российскими картами, из-за чего банки начали устанавливать терминалы для приема своих карт в других странах. По словам господина Комлева, продвижение платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей «в целом не противоречит российскому законодательству» и правилам платежной системы «Мир».

«Мы понимаем, что в текущих условиях банки и финтехи берут на себя достаточно высокие финансовые и прочие риски. Поэтому с нашей стороны в такой ситуации будет правильнее в рамках своих правил как минимум не запрещать эту тенденцию. Здесь могут быть определенные разъяснительные меры с нашей стороны, соответствующие нашим правилам, которые позволят банкам чувствовать себя в большей безопасности и уверенности»,— рассказал глава НСПК на форуме «Финополис».

Представитель Центробанка (ЦБ) заявил РБК, что регулятор «в целом поддерживает решения, которые направлены на развитие трансграничных операций».

В июне карты «Мир» начали принимать в терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы. В августе несколько банков Вьетнама начали принимать карты «Мир». В Мьянме рассчитывали начать прием этих карт с октября. Российский ЦБ говорил, что планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году.

Ранее стало известно, что через приложение, помогающее российским туристам открывать турецкую карту Troy, за три месяца работы прошло 0,25 млрд руб. от 30 тыс. активных пользователей.

О том, почему только немногие российские туристы готовы открывать карту Troy,— в материале «Турецкий поток сочится через приложение».

Лаура Кеффер