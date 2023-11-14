Умер глава штаба 810-й бригады морпехов, участвовавший в боях за Мариуполь

В Севастополе похоронили начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, он получил ранение в Мариуполе и находился на лечении в госпитале в Москве, где ему диагностировали «еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями».

Господин Развожаев сообщил о похоронах накануне, 13 ноября, вечером в Telegram. 8 ноября некролог был опубликован на сайте Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун». Утверждалось, что господин Суханов умер в госпитале имени Бурденко, ему было 43 года.

С 24 февраля 2022 года находился в зоне военной операции. Под его руководством 810-я бригада участвовала в боях за Мариуполь и брала под контроль «Азовсталь».

Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске 25 ноября 1977 года. В 2002 году окончил Дальневосточное высшее командное училище с отличием. Получил назначение в Севастополе, где прослужил всю жизнь. Служил в десантно-штурмовых подразделениях и разведке, прошел путь от командира взвода до начальника штаба — заместителя командира 810-й отдельной бригады морской пехоты. Как пишет господин Развожаев, «был в командировке» в Сирии. Имеет награды, в том числе орден Мужества.