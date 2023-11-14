Василий Березуцкий призвал спортсменов уезжать ради профессионального роста

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий считает, что российским футболистам и спортсменам в целом надо уезжать за границу, если там есть возможность продолжить играть. Он считает, что «надо футболистам говорить определенную правду», состоящую в том, что «если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать».

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Василий Березуцкий

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, то тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые, если могут выступать хоть где-то, должны выступать. И не важно, за какую страну, не важно, под каким флагом, не важно как. Это жизнь человека... Он потратил на это 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это, не можешь там. Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть»,— сказал Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В 2016 году Василий Березуцкий говорил, что российским футболистам в случае равных финансовых условий нет смысла переходить из Российской премьер-лиги (РПЛ) в европейские клубы. В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в интернациональных чемпионатах из-за военного конфликта на Украине. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в сентябре этого года посоветовал спортсменам уезжать из РПЛ в иностранные клубы.

Лаура Кеффер