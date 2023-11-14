Суд разрешил провести выплаты кредиторам Sberbank CZ на $2,5 млрд

Городской суд Праги разрешил провести выплаты кредиторам Sberbank CZ («дочка» Сбербанка в Чехии) на сумму 57 млрд крон (около $2,5 млрд), сообщает портал e15.cz. Решение суда затрагивает более 16 тыс. кредиторов Sberbank CZ. В течение ближайших двух месяцев они смогут получить 95% своих средств.

25 февраля 2022 года Сбербанк приостановил работу отделений в Чехии из-за резкого оттока вкладов, нападений на сотрудников и агрессивности клиентов после начала военной операции на Украине. В августе того же года пражский суд объявил о банкротстве Sberbank CZ. Кредитный портфель Sberbank CZ продали банку Ceska sporitelna за $1,7 млрд, что позволило получить большую часть средств для покрытия долговых обязательств «дочки» Сбербанка.

Арбитражная управляющая Sberbank CZ Иржина Лужова говорила, что выплата средств кредиторам должна начаться еще до рождественских праздников. Общий размер задолженности банка составляет около 60 млрд крон ($2,62 млрд).

Лаура Кеффер