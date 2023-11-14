Организатор убийства Политковской помилован за участие в СВО

Бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства журналистки Анны Политковской, участвовал в военной операции на Украине. Он получил помилование, рассказал РБК адвокат Алексей Михальчик. Он убежден в непричастности Хаджикурбанова к убийству и поэтому считает, что «в каком-то смысле справедливость восторжествовала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Хаджикурбанов (справа)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Сергей Хаджикурбанов (справа)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность»,— пояснил адвокат.

Об освобождении Хаджикурбанова сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, осужденный попал в зону военной операции в конце 2022 года и начинал службу в должности командира отделения разведки. Хаджикурбанов «выполнял со своими бойцами специфические для разведчиков задачи» и дослужился до командира батальона, пишет канал. Через полгода службы он продлил контракт с Минобороны, но неизвестно, на какой срок.

Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в лифте собственного дома в Москве. Заказчик убийства до сих пор не установлен. За его организацию был осужден бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, в 2012 году суд приговорил его к 11 годам строгого режима. В 2014 году пожизненные сроки получили исполнители убийства Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявшие в журналистку. В 2017 году Лом-Али Гайтукаев скончался в тюремной больнице в Вологде. Сообщники убийц Ибрагим Махмудов и Джабраил Махмудов (братья Рустама) получили 12 лет и 13 лет 6 месяцев строгого режима.

Лаура Кеффер