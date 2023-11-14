Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Организатор убийства Политковской помилован за участие в СВО

Бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства журналистки Анны Политковской, участвовал в военной операции на Украине. Он получил помилование, рассказал РБК адвокат Алексей Михальчик. Он убежден в непричастности Хаджикурбанова к убийству и поэтому считает, что «в каком-то смысле справедливость восторжествовала».

Сергей Хаджикурбанов (справа)

Сергей Хаджикурбанов (справа)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Сергей Хаджикурбанов (справа)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность»,— пояснил адвокат.

Об освобождении Хаджикурбанова сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, осужденный попал в зону военной операции в конце 2022 года и начинал службу в должности командира отделения разведки. Хаджикурбанов «выполнял со своими бойцами специфические для разведчиков задачи» и дослужился до командира батальона, пишет канал. Через полгода службы он продлил контракт с Минобороны, но неизвестно, на какой срок.

Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в лифте собственного дома в Москве. Заказчик убийства до сих пор не установлен. За его организацию был осужден бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, в 2012 году суд приговорил его к 11 годам строгого режима. В 2014 году пожизненные сроки получили исполнители убийства Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявшие в журналистку. В 2017 году Лом-Али Гайтукаев скончался в тюремной больнице в Вологде. Сообщники убийц Ибрагим Махмудов и Джабраил Махмудов (братья Рустама) получили 12 лет и 13 лет 6 месяцев строгого режима.

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Сотрудники СМИ, погибшие из-за своей деятельности

Предыдущая фотография
1 сентября 1991 года спецкорреспондент Гостелерадио СССР Виктор Ногин (слева) и оператор Геннадий Куринной были убиты во время командировки в зону сербско-хорватского конфликта. В 2017 году Владимир Путин посмертно наградил журналистов орденами Мужества

1 сентября 1991 года спецкорреспондент Гостелерадио СССР Виктор Ногин (слева) и оператор Геннадий Куринной были убиты во время командировки в зону сербско-хорватского конфликта. В 2017 году Владимир Путин посмертно наградил журналистов орденами Мужества

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фотожурналист Андрей Соловьев, сотрудничавший с ТАСС и АР, был убит пулей снайпера во время боя у Дома правительства в Сухуми (Абхазия) 27 сентября 1993 года

Фотожурналист Андрей Соловьев, сотрудничавший с ТАСС и АР, был убит пулей снайпера во время боя у Дома правительства в Сухуми (Абхазия) 27 сентября 1993 года

Фото: Wikimedia

17 октября 1994 года при взрыве бомбы в редакции газеты «Московский комсомолец» погиб журналист Дмитрий Холодов. В 1998 году были задержаны шесть подозреваемых, в том числе экс-начальник разведки ВДВ Павел Поповских. Позднее они были дважды оправданы судом

17 октября 1994 года при взрыве бомбы в редакции газеты «Московский комсомолец» погиб журналист Дмитрий Холодов. В 1998 году были задержаны шесть подозреваемых, в том числе экс-начальник разведки ВДВ Павел Поповских. Позднее они были дважды оправданы судом

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

1 марта 1995 года в Москве был застрелен гендиректор ОРТ Владислав Листьев. На следующий день президент Борис Ельцин публично пообещал, что убийцы понесут наказание, но преступление до сих пор остается нераскрытым

1 марта 1995 года в Москве был застрелен гендиректор ОРТ Владислав Листьев. На следующий день президент Борис Ельцин публично пообещал, что убийцы понесут наказание, но преступление до сих пор остается нераскрытым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

12 мая 2000 года в Москве было совершено нападение на журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. Неизвестные несколько раз ударили его молотком по голове, когда он зашел в подъезд своего дома. Домников скончался в больнице. В мае 2013 года Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства. Бизнесмен Павел Сопот был осужден на семь лет колонии строгого режима за подстрекательство к нападению на журналиста, исполнителя убийства Альберта Хузина приговорили к 25 годам колонии строгого режима

12 мая 2000 года в Москве было совершено нападение на журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. Неизвестные несколько раз ударили его молотком по голове, когда он зашел в подъезд своего дома. Домников скончался в больнице. В мае 2013 года Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства. Бизнесмен Павел Сопот был осужден на семь лет колонии строгого режима за подстрекательство к нападению на журналиста, исполнителя убийства Альберта Хузина приговорили к 25 годам колонии строгого режима

Фото: Новая Газета

2 ноября 2000 года в лесу под Киевом был обнаружен труп украинского журналиста Георгия Гонгадзе — основателя интернет-издания «Украинская правда», пропавшего за полтора месяца до этого. Трое бывших сотрудников МВД Украины были обвинены в убийстве Гонгадзе в марте 2005 года и позднее осуждены на сроки до 13 лет. Экс-начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач приговорен к пожизненному заключению за организацию этого убийства

2 ноября 2000 года в лесу под Киевом был обнаружен труп украинского журналиста Георгия Гонгадзе — основателя интернет-издания «Украинская правда», пропавшего за полтора месяца до этого. Трое бывших сотрудников МВД Украины были обвинены в убийстве Гонгадзе в марте 2005 года и позднее осуждены на сроки до 13 лет. Экс-начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач приговорен к пожизненному заключению за организацию этого убийства

Фото: ТАСС

23 января 2002 года в Карачи (Пакистан) был похищен американский журналист Дэниел Перл, шеф южно-азиатского бюро газеты The Wall Street Journal. 1 февраля того же года он был убит. Убийство было снято на видеопленку. Ответственность взяла на себя группировка «Национальное движение за восстановление суверенитета Пакистана». Ранее боевики обещали отпустить Перла, если власти США согласятся освободить талибов и боевиков «Аль-Каиды» из тюрьмы Гуантанамо

23 января 2002 года в Карачи (Пакистан) был похищен американский журналист Дэниел Перл, шеф южно-азиатского бюро газеты The Wall Street Journal. 1 февраля того же года он был убит. Убийство было снято на видеопленку. Ответственность взяла на себя группировка «Национальное движение за восстановление суверенитета Пакистана». Ранее боевики обещали отпустить Перла, если власти США согласятся освободить талибов и боевиков «Аль-Каиды» из тюрьмы Гуантанамо

Фото: Reuters / HO JP / TRA

Хосе Коусо, испанец, оператор телекомпании Telecinco, погиб 8 апреля 2003 года при обстреле американским танком гостиницы Palestine в Багдаде

Хосе Коусо, испанец, оператор телекомпании Telecinco, погиб 8 апреля 2003 года при обстреле американским танком гостиницы Palestine в Багдаде

Фото: Reuters / Laszlo Balogh

9 июля 2004 года главный редактор русского Forbes Пол Хлебников был застрелен на выходе из редакции. Заказчиком преступления следствие объявило чеченского криминального авторитета Хож-Ахмеда Нухаева, исполнителями — Фаиля Садретдинова, Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Все они были оправданы Мосгорсудом

9 июля 2004 года главный редактор русского Forbes Пол Хлебников был застрелен на выходе из редакции. Заказчиком преступления следствие объявило чеченского криминального авторитета Хож-Ахмеда Нухаева, исполнителями — Фаиля Садретдинова, Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Все они были оправданы Мосгорсудом

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2 июня 2005 года ливанский журналист Самир Кассир погиб в Бейруте при взрыве подложенной в его машину бомбы. Он был одним из наиболее известных арабских левых, сторонником палестинцев и резким критиком сирийской оккупации Ливана

2 июня 2005 года ливанский журналист Самир Кассир погиб в Бейруте при взрыве подложенной в его машину бомбы. Он был одним из наиболее известных арабских левых, сторонником палестинцев и резким критиком сирийской оккупации Ливана

Фото: AP / Hussein Malla

7 октября 2006 года в Москве была застрелена журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, освещавшая военные действия в Чечне. В июне 2014 года пожизненное заключение получили организатор преступления чеченский авторитет Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявший в журналистку. Остальные фигуранты дела — братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы, следившие за жертвой, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов — получили от 12 до 20 лет колонии

7 октября 2006 года в Москве была застрелена журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, освещавшая военные действия в Чечне. В июне 2014 года пожизненное заключение получили организатор преступления чеченский авторитет Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявший в журналистку. Остальные фигуранты дела — братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы, следившие за жертвой, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов — получили от 12 до 20 лет колонии

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Турецко-армянский журналист Грант Динк был застрелен 19 января 2007 года перед редакцией своей газеты турецким националистом Огюном Самастом. После убийства в Турции состоялись многотысячные акции протеста под лозунгом «Мы все Гранты Динки», а Европейский суд по правам человека признал власти Турции виновными в нарушении статей 2, 10 и 13 конвенции, касающихся права на жизнь и свободы слова

Турецко-армянский журналист Грант Динк был застрелен 19 января 2007 года перед редакцией своей газеты турецким националистом Огюном Самастом. После убийства в Турции состоялись многотысячные акции протеста под лозунгом «Мы все Гранты Динки», а Европейский суд по правам человека признал власти Турции виновными в нарушении статей 2, 10 и 13 конвенции, касающихся права на жизнь и свободы слова

Фото: AP / Osman Orsal

21 марта 2008 года в Махачкале был убит председатель ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилов. В июне того же года в Ессентуках были задержаны Руслан Гитиномагомедов и Эльчин Гасанов, которым, по официальной версии, «не установленные следствием лица» заказали убийство. В 2009 и 2010 годах Верховный суд республики дважды возвращал дело на доследование. В августе 2010 года обвиняемые были выпущены под подписку о невыезде. В 2011 году их уголовное преследование было прекращено «за непричастностью к совершенному преступлению»

21 марта 2008 года в Махачкале был убит председатель ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилов. В июне того же года в Ессентуках были задержаны Руслан Гитиномагомедов и Эльчин Гасанов, которым, по официальной версии, «не установленные следствием лица» заказали убийство. В 2009 и 2010 годах Верховный суд республики дважды возвращал дело на доследование. В августе 2010 года обвиняемые были выпущены под подписку о невыезде. В 2011 году их уголовное преследование было прекращено «за непричастностью к совершенному преступлению»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Расулов / NewsTeam

Создатель сайта Ingushetia.ru Магомед Евлоев был застрелен 31 августа 2008 года в Магасе во время принудительной доставки на допрос. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили начальнику охраны экс-главы МВД Ингушетии Ибрагиму Евлоеву. По версии следствия, он случайно застрелил задержанного в милицейской машине, когда тот пытался отобрать автомат у конвоира. 11 декабря 2009 года Евлоев был приговорен к двум годам колонии-поселения, в 2010 году наказание заменено на условное. В том же году он был убит в Назрани

Создатель сайта Ingushetia.ru Магомед Евлоев был застрелен 31 августа 2008 года в Магасе во время принудительной доставки на допрос. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили начальнику охраны экс-главы МВД Ингушетии Ибрагиму Евлоеву. По версии следствия, он случайно застрелил задержанного в милицейской машине, когда тот пытался отобрать автомат у конвоира. 11 декабря 2009 года Евлоев был приговорен к двум годам колонии-поселения, в 2010 году наказание заменено на условное. В том же году он был убит в Назрани

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

19 января 2009 года было совершено убийство адвоката-антифашиста Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. 6 мая 2011 года Мосгорсуд признал виновным в преступлении члена националистической организации «Русский образ» Никиту Тихонова и приговорил его к пожизненному заключению, его сообщницу Евгению Хасис — к 18 лет колонии строгого режима. Как констатировал суд, адвоката националист застрелил из-за неприятия его политических взглядов, а журналистку — как ненужного свидетеля

19 января 2009 года было совершено убийство адвоката-антифашиста Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. 6 мая 2011 года Мосгорсуд признал виновным в преступлении члена националистической организации «Русский образ» Никиту Тихонова и приговорил его к пожизненному заключению, его сообщницу Евгению Хасис — к 18 лет колонии строгого режима. Как констатировал суд, адвоката националист застрелил из-за неприятия его политических взглядов, а журналистку — как ненужного свидетеля

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Убийство греческого журналиста Сократиса Гиолиаса произошло 19 июля 2010 года. Автора нескольких громких журналистских расследований расстреляли на пороге собственного дома. Виновные так и не были найдены

Убийство греческого журналиста Сократиса Гиолиаса произошло 19 июля 2010 года. Автора нескольких громких журналистских расследований расстреляли на пороге собственного дома. Виновные так и не были найдены

Фото: Reuters / Icon

Основатель газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов был убит в Махачкале 15 декабря 2011 года. Он скончался от огнестрельного ранения в голову по дороге в больницу. Спустя год был задержан Мурад Шуайбов, подозреваемый в организации убийства. В декабре 2012 года Хаджимурад Камалов посмертно стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок»

Основатель газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов был убит в Махачкале 15 декабря 2011 года. Он скончался от огнестрельного ранения в голову по дороге в больницу. Спустя год был задержан Мурад Шуайбов, подозреваемый в организации убийства. В декабре 2012 года Хаджимурад Камалов посмертно стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок»

Фото: РИА Новости

5 декабря 2012 года в Нальчике был убит ведущий ГТРК «Кабардино-Балкария» Казбек Геккиев. 10 декабря была установлена личность убийцы, активного участника бандгруппы Зейтуна Бозиева, 14 декабря был установлен второй подозреваемый, Иноят Табухов, примкнувший к бандподполью летом. 11 января 2013 года республиканское МВД заявило, что подозреваемые также причастны к убийству ректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Бориса Жерукова. 29 января Зейтун Бозиев был уничтожен в ходе спецоперации в Нальчике

5 декабря 2012 года в Нальчике был убит ведущий ГТРК «Кабардино-Балкария» Казбек Геккиев. 10 декабря была установлена личность убийцы, активного участника бандгруппы Зейтуна Бозиева, 14 декабря был установлен второй подозреваемый, Иноят Табухов, примкнувший к бандподполью летом. 11 января 2013 года республиканское МВД заявило, что подозреваемые также причастны к убийству ректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Бориса Жерукова. 29 января Зейтун Бозиев был уничтожен в ходе спецоперации в Нальчике

Фото: ВГТРК Кабардино-Балкария / ТАСС

17 июня 2014 года съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел у блокпоста недалеко от Луганска. Спецкор телеканала Игорь Корнелюк скончался в больнице от полученных ранений

17 июня 2014 года съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел у блокпоста недалеко от Луганска. Спецкор телеканала Игорь Корнелюк скончался в больнице от полученных ранений

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Еще одной жертвой обстрела под Луганском 17 июня 2014 года стал видеоинженер ВГТРК Антон Волошин

Еще одной жертвой обстрела под Луганском 17 июня 2014 года стал видеоинженер ВГТРК Антон Волошин

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

В ночь на 30 июня 2014 года неподалеку от одной из воинских частей Донецкой области был обстрелян автобус с журналистами. Ополченцы заявили о масштабном наступлении украинской армии. Оператор «Первого канала» Анатолий Клян получил смертельное ранение

В ночь на 30 июня 2014 года неподалеку от одной из воинских частей Донецкой области был обстрелян автобус с журналистами. Ополченцы заявили о масштабном наступлении украинской армии. Оператор «Первого канала» Анатолий Клян получил смертельное ранение

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

5 августа 2014 года специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб при выполнении редакционного задания под Донецком. Как утверждает СКР, он попал под обстрел украинской армии в составе колонны беженцев

5 августа 2014 года специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб при выполнении редакционного задания под Донецком. Как утверждает СКР, он попал под обстрел украинской армии в составе колонны беженцев

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Лебедев  /  купить фото

19 августа 2014 года боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) опубликовали видео казни американского журналиста Джеймса Фоули, пропавшего на северо-западе Сирии в 2012 году. Видеозапись называлась «Послание Америке»

19 августа 2014 года боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) опубликовали видео казни американского журналиста Джеймса Фоули, пропавшего на северо-западе Сирии в 2012 году. Видеозапись называлась «Послание Америке»

Фото: AP / Marko Drobnjakovic

2 сентября 2014 года в интернете появилась запись расправы боевиков над еще одним американским журналистом — Стивеном Сотлоффом

2 сентября 2014 года в интернете появилась запись расправы боевиков над еще одним американским журналистом — Стивеном Сотлоффом

Фото: AP

7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже были убиты 10 журналистов. Среди них карикатуристы Стефан Шарбоннье, Жан Кабю, Жорж Волински и Бернар Верлак. Нападение было связано с публикациями карикатур на ислам

7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже были убиты 10 журналистов. Среди них карикатуристы Стефан Шарбоннье, Жан Кабю, Жорж Волински и Бернар Верлак. Нападение было связано с публикациями карикатур на ислам

Фото: Reuters / Carlo Allegri

16 апреля 2015 года в Киеве был застрелен украинский журналист и публицист Олесь Бузина. Он был противником евроинтеграции и сторонником сближения с Россией. Незадолго до происшествия журналист демонстративно подал в отставку с должности шеф-редактора русскоязычной газеты «Сегодня» из-за несогласия с руководством инфохолдинга «Медиа Группа Украина»

16 апреля 2015 года в Киеве был застрелен украинский журналист и публицист Олесь Бузина. Он был противником евроинтеграции и сторонником сближения с Россией. Незадолго до происшествия журналист демонстративно подал в отставку с должности шеф-редактора русскоязычной газеты «Сегодня» из-за несогласия с руководством инфохолдинга «Медиа Группа Украина»

Фото: из личного архива Олеся Бузины

Журналист Павел Шеремет, который работал в России, на Украине и в Белоруссии, погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль руководителя «Украинской правды» Алены Притули (ее не было в машине), за рулем которого находился Шеремет, взорвался. Заказчики преступления до сих пор неизвестны

Журналист Павел Шеремет, который работал в России, на Украине и в Белоруссии, погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль руководителя «Украинской правды» Алены Притули (ее не было в машине), за рулем которого находился Шеремет, взорвался. Заказчики преступления до сих пор неизвестны

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

16 октября 2017 года на Мальте был взорван автомобиль, в котором находилась журналистка Дафна Каруана Галиция, специализировавшаяся на теме коррупции. Она провела ряд расследований на основе «Панамского архива», затронувшие, в частности, премьер-министра страны Джозефа Муската

16 октября 2017 года на Мальте был взорван автомобиль, в котором находилась журналистка Дафна Каруана Галиция, специализировавшаяся на теме коррупции. Она провела ряд расследований на основе «Панамского архива», затронувшие, в частности, премьер-министра страны Джозефа Муската

Фото: Rene Rossignaud / AP

29 июня 2018 года пять журналистов издания Capital Gazette в американском городе Аннаполис были застрелены Джерродом Рамосом, который несколько лет безуспешно судился с газетой

29 июня 2018 года пять журналистов издания Capital Gazette в американском городе Аннаполис были застрелены Джерродом Рамосом, который несколько лет безуспешно судился с газетой

Фото: Reuters

30 июля 2018 года в ЦАР были застрелены российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые снимали фильм о работе в этой стране частной военной компании «ЧВК Вагнера». По данным СКР, журналисты были убиты с целью ограбления

30 июля 2018 года в ЦАР были застрелены российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые снимали фильм о работе в этой стране частной военной компании «ЧВК Вагнера». По данным СКР, журналисты были убиты с целью ограбления

Фото: ТАСС, «Ъ», Facebook

2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция) был убит журналист Джамаль Хашокджи. По данным СМИ, его пытали, после чего обезглавили. Власти Саудовской Аравии отрицали причастность к исчезновению и убийству, однако позже прокуратура страны предъявила обвинения 11 фигурантам дела об убийстве. В декабре 2019 года суд приговорил пятерых обвиняемых к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы

2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция) был убит журналист Джамаль Хашокджи. По данным СМИ, его пытали, после чего обезглавили. Власти Саудовской Аравии отрицали причастность к исчезновению и убийству, однако позже прокуратура страны предъявила обвинения 11 фигурантам дела об убийстве. В декабре 2019 года суд приговорил пятерых обвиняемых к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы

Фото: Reuters

Редактор американского издания Mediagazer Лайра Макки была убита 18 апреля 2019 года во время беспорядков в Лондондерри (Северная Ирландия). Журналистка получила огнестрельное ранение в результате стрельбы, которую члены группировки «Новая Ирландская республиканская армия» открыли по полиции. Позже «Новая ИРА» принесла извинения семье погибшей за эту «случайность». Макки была автором публикаций о региональном конфликте в Ольстере и боевиках ИРА

Редактор американского издания Mediagazer Лайра Макки была убита 18 апреля 2019 года во время беспорядков в Лондондерри (Северная Ирландия). Журналистка получила огнестрельное ранение в результате стрельбы, которую члены группировки «Новая Ирландская республиканская армия» открыли по полиции. Позже «Новая ИРА» принесла извинения семье погибшей за эту «случайность». Макки была автором публикаций о региональном конфликте в Ольстере и боевиках ИРА

Фото: Niall Carson / PA / AP

4 сентября 2022 года в Лас-Вегасе на пороге собственного дома был зарезан журналист Las Vegas Review-Journal Джефф Герман, прославившийся расследованиями о правительственных преступлениях и политических скандалах. Спустя пару дней по подозрению в убийстве репортера арестовали администратора округа Кларк в штате Невада демократа Роберта Теллеса. По версии полиции, мотивом преступления стали резкие публикации Германа о деятельности Теллеса, из-за которых тот проиграл местные выборы

4 сентября 2022 года в Лас-Вегасе на пороге собственного дома был зарезан журналист Las Vegas Review-Journal Джефф Герман, прославившийся расследованиями о правительственных преступлениях и политических скандалах. Спустя пару дней по подозрению в убийстве репортера арестовали администратора округа Кларк в штате Невада демократа Роберта Теллеса. По версии полиции, мотивом преступления стали резкие публикации Германа о деятельности Теллеса, из-за которых тот проиграл местные выборы

Фото: John Locher / AP

Следующая фотография
1 / 33

1 сентября 1991 года спецкорреспондент Гостелерадио СССР Виктор Ногин (слева) и оператор Геннадий Куринной были убиты во время командировки в зону сербско-хорватского конфликта. В 2017 году Владимир Путин посмертно наградил журналистов орденами Мужества

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фотожурналист Андрей Соловьев, сотрудничавший с ТАСС и АР, был убит пулей снайпера во время боя у Дома правительства в Сухуми (Абхазия) 27 сентября 1993 года

Фото: Wikimedia

17 октября 1994 года при взрыве бомбы в редакции газеты «Московский комсомолец» погиб журналист Дмитрий Холодов. В 1998 году были задержаны шесть подозреваемых, в том числе экс-начальник разведки ВДВ Павел Поповских. Позднее они были дважды оправданы судом

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

1 марта 1995 года в Москве был застрелен гендиректор ОРТ Владислав Листьев. На следующий день президент Борис Ельцин публично пообещал, что убийцы понесут наказание, но преступление до сих пор остается нераскрытым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

12 мая 2000 года в Москве было совершено нападение на журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. Неизвестные несколько раз ударили его молотком по голове, когда он зашел в подъезд своего дома. Домников скончался в больнице. В мае 2013 года Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства. Бизнесмен Павел Сопот был осужден на семь лет колонии строгого режима за подстрекательство к нападению на журналиста, исполнителя убийства Альберта Хузина приговорили к 25 годам колонии строгого режима

Фото: Новая Газета

2 ноября 2000 года в лесу под Киевом был обнаружен труп украинского журналиста Георгия Гонгадзе — основателя интернет-издания «Украинская правда», пропавшего за полтора месяца до этого. Трое бывших сотрудников МВД Украины были обвинены в убийстве Гонгадзе в марте 2005 года и позднее осуждены на сроки до 13 лет. Экс-начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач приговорен к пожизненному заключению за организацию этого убийства

Фото: ТАСС

23 января 2002 года в Карачи (Пакистан) был похищен американский журналист Дэниел Перл, шеф южно-азиатского бюро газеты The Wall Street Journal. 1 февраля того же года он был убит. Убийство было снято на видеопленку. Ответственность взяла на себя группировка «Национальное движение за восстановление суверенитета Пакистана». Ранее боевики обещали отпустить Перла, если власти США согласятся освободить талибов и боевиков «Аль-Каиды» из тюрьмы Гуантанамо

Фото: Reuters / HO JP / TRA

Хосе Коусо, испанец, оператор телекомпании Telecinco, погиб 8 апреля 2003 года при обстреле американским танком гостиницы Palestine в Багдаде

Фото: Reuters / Laszlo Balogh

9 июля 2004 года главный редактор русского Forbes Пол Хлебников был застрелен на выходе из редакции. Заказчиком преступления следствие объявило чеченского криминального авторитета Хож-Ахмеда Нухаева, исполнителями — Фаиля Садретдинова, Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Все они были оправданы Мосгорсудом

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2 июня 2005 года ливанский журналист Самир Кассир погиб в Бейруте при взрыве подложенной в его машину бомбы. Он был одним из наиболее известных арабских левых, сторонником палестинцев и резким критиком сирийской оккупации Ливана

Фото: AP / Hussein Malla

7 октября 2006 года в Москве была застрелена журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, освещавшая военные действия в Чечне. В июне 2014 года пожизненное заключение получили организатор преступления чеченский авторитет Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявший в журналистку. Остальные фигуранты дела — братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы, следившие за жертвой, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов — получили от 12 до 20 лет колонии

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Турецко-армянский журналист Грант Динк был застрелен 19 января 2007 года перед редакцией своей газеты турецким националистом Огюном Самастом. После убийства в Турции состоялись многотысячные акции протеста под лозунгом «Мы все Гранты Динки», а Европейский суд по правам человека признал власти Турции виновными в нарушении статей 2, 10 и 13 конвенции, касающихся права на жизнь и свободы слова

Фото: AP / Osman Orsal

21 марта 2008 года в Махачкале был убит председатель ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилов. В июне того же года в Ессентуках были задержаны Руслан Гитиномагомедов и Эльчин Гасанов, которым, по официальной версии, «не установленные следствием лица» заказали убийство. В 2009 и 2010 годах Верховный суд республики дважды возвращал дело на доследование. В августе 2010 года обвиняемые были выпущены под подписку о невыезде. В 2011 году их уголовное преследование было прекращено «за непричастностью к совершенному преступлению»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Расулов / NewsTeam

Создатель сайта Ingushetia.ru Магомед Евлоев был застрелен 31 августа 2008 года в Магасе во время принудительной доставки на допрос. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили начальнику охраны экс-главы МВД Ингушетии Ибрагиму Евлоеву. По версии следствия, он случайно застрелил задержанного в милицейской машине, когда тот пытался отобрать автомат у конвоира. 11 декабря 2009 года Евлоев был приговорен к двум годам колонии-поселения, в 2010 году наказание заменено на условное. В том же году он был убит в Назрани

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

19 января 2009 года было совершено убийство адвоката-антифашиста Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. 6 мая 2011 года Мосгорсуд признал виновным в преступлении члена националистической организации «Русский образ» Никиту Тихонова и приговорил его к пожизненному заключению, его сообщницу Евгению Хасис — к 18 лет колонии строгого режима. Как констатировал суд, адвоката националист застрелил из-за неприятия его политических взглядов, а журналистку — как ненужного свидетеля

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Убийство греческого журналиста Сократиса Гиолиаса произошло 19 июля 2010 года. Автора нескольких громких журналистских расследований расстреляли на пороге собственного дома. Виновные так и не были найдены

Фото: Reuters / Icon

Основатель газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов был убит в Махачкале 15 декабря 2011 года. Он скончался от огнестрельного ранения в голову по дороге в больницу. Спустя год был задержан Мурад Шуайбов, подозреваемый в организации убийства. В декабре 2012 года Хаджимурад Камалов посмертно стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок»

Фото: РИА Новости

5 декабря 2012 года в Нальчике был убит ведущий ГТРК «Кабардино-Балкария» Казбек Геккиев. 10 декабря была установлена личность убийцы, активного участника бандгруппы Зейтуна Бозиева, 14 декабря был установлен второй подозреваемый, Иноят Табухов, примкнувший к бандподполью летом. 11 января 2013 года республиканское МВД заявило, что подозреваемые также причастны к убийству ректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Бориса Жерукова. 29 января Зейтун Бозиев был уничтожен в ходе спецоперации в Нальчике

Фото: ВГТРК Кабардино-Балкария / ТАСС

17 июня 2014 года съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел у блокпоста недалеко от Луганска. Спецкор телеканала Игорь Корнелюк скончался в больнице от полученных ранений

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Еще одной жертвой обстрела под Луганском 17 июня 2014 года стал видеоинженер ВГТРК Антон Волошин

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

В ночь на 30 июня 2014 года неподалеку от одной из воинских частей Донецкой области был обстрелян автобус с журналистами. Ополченцы заявили о масштабном наступлении украинской армии. Оператор «Первого канала» Анатолий Клян получил смертельное ранение

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

5 августа 2014 года специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб при выполнении редакционного задания под Донецком. Как утверждает СКР, он попал под обстрел украинской армии в составе колонны беженцев

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Лебедев  /  купить фото

19 августа 2014 года боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) опубликовали видео казни американского журналиста Джеймса Фоули, пропавшего на северо-западе Сирии в 2012 году. Видеозапись называлась «Послание Америке»

Фото: AP / Marko Drobnjakovic

2 сентября 2014 года в интернете появилась запись расправы боевиков над еще одним американским журналистом — Стивеном Сотлоффом

Фото: AP

7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже были убиты 10 журналистов. Среди них карикатуристы Стефан Шарбоннье, Жан Кабю, Жорж Волински и Бернар Верлак. Нападение было связано с публикациями карикатур на ислам

Фото: Reuters / Carlo Allegri

16 апреля 2015 года в Киеве был застрелен украинский журналист и публицист Олесь Бузина. Он был противником евроинтеграции и сторонником сближения с Россией. Незадолго до происшествия журналист демонстративно подал в отставку с должности шеф-редактора русскоязычной газеты «Сегодня» из-за несогласия с руководством инфохолдинга «Медиа Группа Украина»

Фото: из личного архива Олеся Бузины

Журналист Павел Шеремет, который работал в России, на Украине и в Белоруссии, погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль руководителя «Украинской правды» Алены Притули (ее не было в машине), за рулем которого находился Шеремет, взорвался. Заказчики преступления до сих пор неизвестны

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

16 октября 2017 года на Мальте был взорван автомобиль, в котором находилась журналистка Дафна Каруана Галиция, специализировавшаяся на теме коррупции. Она провела ряд расследований на основе «Панамского архива», затронувшие, в частности, премьер-министра страны Джозефа Муската

Фото: Rene Rossignaud / AP

29 июня 2018 года пять журналистов издания Capital Gazette в американском городе Аннаполис были застрелены Джерродом Рамосом, который несколько лет безуспешно судился с газетой

Фото: Reuters

30 июля 2018 года в ЦАР были застрелены российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые снимали фильм о работе в этой стране частной военной компании «ЧВК Вагнера». По данным СКР, журналисты были убиты с целью ограбления

Фото: ТАСС, «Ъ», Facebook

2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция) был убит журналист Джамаль Хашокджи. По данным СМИ, его пытали, после чего обезглавили. Власти Саудовской Аравии отрицали причастность к исчезновению и убийству, однако позже прокуратура страны предъявила обвинения 11 фигурантам дела об убийстве. В декабре 2019 года суд приговорил пятерых обвиняемых к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы

Фото: Reuters

Редактор американского издания Mediagazer Лайра Макки была убита 18 апреля 2019 года во время беспорядков в Лондондерри (Северная Ирландия). Журналистка получила огнестрельное ранение в результате стрельбы, которую члены группировки «Новая Ирландская республиканская армия» открыли по полиции. Позже «Новая ИРА» принесла извинения семье погибшей за эту «случайность». Макки была автором публикаций о региональном конфликте в Ольстере и боевиках ИРА

Фото: Niall Carson / PA / AP

4 сентября 2022 года в Лас-Вегасе на пороге собственного дома был зарезан журналист Las Vegas Review-Journal Джефф Герман, прославившийся расследованиями о правительственных преступлениях и политических скандалах. Спустя пару дней по подозрению в убийстве репортера арестовали администратора округа Кларк в штате Невада демократа Роберта Теллеса. По версии полиции, мотивом преступления стали резкие публикации Германа о деятельности Теллеса, из-за которых тот проиграл местные выборы

Фото: John Locher / AP

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...