Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер Болгарии созвал Совбез из-за законопроекта о запрете поставок нефти из РФ на завод ЛУКОЙЛа

В Болгарии созван Совбез из-за планов запретить поставки нефти из РФ на НПЗ

Премьер Болгарии Николай Денков распорядился провести чрезвычайное заседание Совета безопасности при правительстве из-за законопроекта о запрете на поставки российской нефти на нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа. Документ был внесен в парламент партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), которая входит в правительственную коалицию.

Целью встречи станет оценка последствий и рисков для национальной безопасности Болгарии в случае принятия законопроекта, передает болгарское информационное агентство БТА. На заседании будут представлены доклады спецслужб по этому вопросу.

Парламентское большинство ранее планировало ввести запрет на российскую нефть уже к ноябрю. Российская компания указывала, что реализация решения в такой короткий срок привела бы к резкому росту стоимости топлива на внутреннем рынке. В сентябре большинство болгарских депутатов проголосовало за сокращение использования российской нефти на заводе ЛУКОЙЛа до 80% к концу года. НПЗ должен полностью отказаться от нефти РФ к октябрю 2024 года.

Новый законопроект был внесен партией ГЕРБ в октябре. Он предполагает немедленный запрет на поставки российской нефти на завод ЛУКОЙЛа. К ГЕРБ присоединилось «Движение за права и свободы», которое также входит в правительственную комиссию.

О сокращении поставок российской нефти в ЕС — в материале «Ъ» «Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...