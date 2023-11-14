Премьер Болгарии созвал Совбез из-за законопроекта о запрете поставок нефти из РФ на завод ЛУКОЙЛа

Премьер Болгарии Николай Денков распорядился провести чрезвычайное заседание Совета безопасности при правительстве из-за законопроекта о запрете на поставки российской нефти на нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа. Документ был внесен в парламент партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), которая входит в правительственную коалицию.

Целью встречи станет оценка последствий и рисков для национальной безопасности Болгарии в случае принятия законопроекта, передает болгарское информационное агентство БТА. На заседании будут представлены доклады спецслужб по этому вопросу.

Парламентское большинство ранее планировало ввести запрет на российскую нефть уже к ноябрю. Российская компания указывала, что реализация решения в такой короткий срок привела бы к резкому росту стоимости топлива на внутреннем рынке. В сентябре большинство болгарских депутатов проголосовало за сокращение использования российской нефти на заводе ЛУКОЙЛа до 80% к концу года. НПЗ должен полностью отказаться от нефти РФ к октябрю 2024 года.

Новый законопроект был внесен партией ГЕРБ в октябре. Он предполагает немедленный запрет на поставки российской нефти на завод ЛУКОЙЛа. К ГЕРБ присоединилось «Движение за права и свободы», которое также входит в правительственную комиссию.

О сокращении поставок российской нефти в ЕС — в материале «Ъ» «Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам».

Леонид Уварчев