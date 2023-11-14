В Брянской области возбуждено уголовное дело о попытке вступить в ВСУ

Управление ФСБ России по Брянской области возбудило уголовное дело о попытке вступления в террористическую организацию (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК) в отношении 24-летнего жителя Ленинградской области Андрея Морозова. Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, мужчину задержали в конце прошлой недели, когда он пытался пересечь государственную границу, чтобы принять участие в боевых действиях на территории Украины в составе военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (признано террористическим и запрещено в РФ).

По версии следствия, в начале октября нынешнего года подозреваемый заполнил анкету и отправил ее вместе с фотографиями своих документов представителю объединения. Получив через мессенджер Telegram подтверждение готовности приема в ряды организации в качестве бойца-штурмовика, Андрей Морозов прибыл в Брянскую область, чтобы незаконно пересечь границу и попасть на территорию Украины.

29 октября подозреваемый на поезде приехал из Санкт-Петербурга в Брянск, а на следующий день на автобусе добрался до поселка Навля. Там мужчину задержали сотрудники полиции за потребление наркотических средств (ст. 6.9 КоАП РФ). Суд в Брянске назначил Андрею Морозову 11 суток административного ареста за это правонарушение. После отбытия наказания подозреваемый не отказался от преступных намерений и вновь прибыл на приграничную территорию. Рано утром 11 ноября сотрудники ФСБ задержали его, когда он передвигался по Климовскому району.

В Брянской области за время проведения специальной военной операции были осуждены несколько человек, пытавшихся перебраться через госграницу, чтобы вступить в вооруженные силы Украины. С конца прошлого года по пять лет колонии строгого режима получили двое уроженцев Саратовской области и житель Удмуртской Республики.

Об аресте двух несостоявшихся диверсантов в Подмосковье — читайте в материале «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж