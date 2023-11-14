Подзаборные диверсанты

Мещанский райсуд столицы по ходатайствам следователей ФСБ отправил в СИЗО двух молодых людей из Подмосковья, которые готовили диверсию в одной из воинских частей. По заданию кураторов из числа сотрудников украинских спецслужб они проникли на базу хранения техники ПВО, где провели разведку для последующего, как считает следствие, поджога. Впрочем, визит не остался незамеченным, и через пару дней несостоявшихся диверсантов задержали рядом с забором той же воинской части.

Ходатайства следователей управления ФСБ по Москве и Московской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несостоявшихся диверсантов в понедельник лично рассмотрела и. о. председателя Мещанского райсуда Олеся Менделеева. Учитывая тяжесть обвинения в приготовлении к совершению диверсии (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК РФ), причем во время проведения СВО и по указанию людей, связанных с украинскими спецслужбами, не возникло никаких сомнений в аресте фигурантов.

По версии следствия, днем 8 ноября двое неизвестных проникли на территорию одной из частей Дмитровского городского округа Подмосковья. В этой лесистой местности еще в 1950-х годах при строительстве колец московской зоны ПВО было размещено несколько воинских подразделений, в том числе база хранения и ремонта зенитной техники. Именно ее и обследовали незнакомцы, что, однако, не осталось незамеченным для охраны. Через два дня злоумышленники вновь появились у забора воинской части, где и были задержаны поджидавшими их оперативниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Московской области и сотрудниками местного подразделения регионального управления ФСБ. Задержанными оказались 19-летний житель Дмитрова Матвей Мельников и 18-летний житель Лобни Юрий Михеев. Первый числился продавцом в сетевом магазине по продаже алкоголя «Красное и белое», а второй — неработающим. По версии следствия, отправляясь в воинскую часть, они действовали по заданию пока неустановленных сотрудников украинских спецслужб. Первый их визит был разведкой — молодые люди присмотрели возможные объекты для последующей диверсии. Целями для поджога заранее подготовленными горючими жидкостями и «иными средствами» были выбраны универсальные подвижные вышки для зенитных ракетных комплексов С-300. Эти сооружения высотой в зависимости от модели от 20 до 39 метров устанавливаются на шасси КамАЗа или же перевозятся седельными тягачами МАЗ. Сами вышки необходимы для подъема антенн радаров подсвета и наведения для расширения возможностей ЗРК по обнаружению и сопровождению маловысотных целей при развертывании зенитных дивизионов или подразделений радиотехнических войск в лесистой или сильно пересеченной местности. На вооружение они поступили еще несколько десятков лет назад и с тех пор модернизировались. Насколько сами молодые люди были подкованы в военной теории и технике, предстоит выяснить следствию, однако в ФСБ говорят именно о подготовке диверсии, «сопряженной с посягательством на объекты вооруженных сил Российской Федерации». Соответствующая статья УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, однако, поскольку Юрию Михееву и Матвею Мельникову вменяется в вину только приготовление к преступлению, то по закону им не может быть назначено судом более половины максимально возможного наказания.

Адвокат одного из несостоявшихся диверсантов сообщила “Ъ”, что решения об их аресте будет обжаловано, но комментировать уголовное дело она не может, поскольку дала подписку следствию.

Сергей Сергеев